告別過敏肌祕方大公開！孫淑媚：不保養就是最好的保養

孫淑媚崇尚自然保養，皮膚狀況好轉。（羅永銘攝）

孫淑媚崇尚自然保養，皮膚狀況好轉。（羅永銘攝）

孫淑媚與李㼈配對演出。（羅永銘攝）

孫淑媚與李㼈、林健寰及霍正奇3位「歐巴」合作。（羅永銘攝）

歌手轉戰演員的孫淑媚，最近首戰8點檔，在台視新戲《牡丹花開》挑大樑，周旋在李㼈、林健寰及霍正奇3位加起來150歲的「歐巴」之間，36歲的她，站在3位大叔身邊嫩如高中生。被問起怎麼保養，她透露原本因為皮膚長期過敏紅腫，後來發現「不保養就是最好的保養」、最簡單的東西反而最好！

她說，現在的保養品往往有太多添加物，她看了一本書後發現，最天然的保養就是最好的保養，她大約1年多前開始改用橄欖油卸妝、擦臉、擦身體，怕沾到枕頭，所以一定會洗掉，之後再擦點成份簡單的乳液，也不再敷面膜，工作上妝時不擦粉底、只撲蜜粉，1年多下來，皮膚反而比以前勤保養時狀況更好，也不曾再過敏，光滑又不暗沈，還經常被誇皮膚好。

首度接演8點檔的她坦承壓力不小，其實一開始很猶豫，聽過不少前輩提醒，擔心之後ON檔後就是長期抗戰，會影響原本的生活品質，不過拍了4個月存檔至今，感覺還好。

她在劇中和李㼈、林健寰及霍正奇3位「歐巴」有不少感情糾葛，3人也自爆下猛藥努力維持好身材，李㼈自信滿滿表示：「雖然我們不是『小鮮肉』，至少也不會是『瘜肉』！」劇中飾演大企業家的林健寰，為符合帥氣形象已瘦身8公斤，他開玩笑說：「雖然是第一次合作，但我可是從小就聽淑媚唱歌長大的呢！」《牡丹花開》預計5月上檔。

(中時)