石門水庫水位下降 酋長石現身

石門水庫水位下降，酋長石也隨之露出，是難得一見的景觀。(賴佑維攝)

石門水庫大壩水位來到229米，水庫內的酋長石完整現身。居民說，酋長石高約2、3米，側臉酷似原住民的酋長因此得名。因酋長石位於水庫蓄水範圍內，遊客若要觀賞酋長石，也可向遊艇業者洽詢。

居民表示，酋長石在當地有兩個版本的傳說，有種說法是，石門地區是漢人和原住民活動範圍的交界，早年雙方常有摩擦發生，後來雙方偶然抬頭發現山壁上的酋長石，彷彿長者在看著他們，雙方才開始和平相處。

另種說法則是，早年日軍和原住民交戰，有次戰役雙方有來有往，打到酋長石的位置時。因為是天險，暫時擋住日軍進犯，原住民清理戰場時，發現了酋長石，認為是祖先庇佑。

(中時)