廖筱君遭開刀懲處？三立聲明回擊：自請處分
日前週刊報導三立再次人事大地震，這次換新聞部被整頓，當家主播廖筱君記申誡處分、新聞部副總高明慧雖被升任資深副總經理，但其實為「明升暗降」，權力被架空，對此三立今(19日)下午也發表聲明，稱報導諸多與事實相悖。
三立今(19日)下午5時許在新聞網公開聲明，全文如下：
一、本公司新聞部資深副總經理高明慧，係因任職以來表現優異，日前特拔擢升任為新聞部資深副總經理，且兼任創意行銷部資深副總經理，以借重並肯定其長才，絕無該報導所稱明升暗降之情事。
二、本公司主播廖筱君經內部懲處乙事，係其為團隊工作上疏失，自認督導不週所為之自請處分，乃其勇於任事負責之表現，並無該報導所稱祭旗之情事。
三、至於高明慧資深副總經理與主播廖筱君，兩人乃一路併肩作戰之工作夥伴，感情之深為公司全體同仁所週知，該報導死對頭一說，純屬不實。
四、本公司針對本件不實報導，將逕行法律程序予以訴追，以正視聽。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。