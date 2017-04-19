廖筱君遭開刀懲處？三立聲明回擊：自請處分

三立當家主播廖筱君。(取自新台灣加油廖筱君粉絲團)

日前週刊報導三立再次人事大地震，這次換新聞部被整頓，當家主播廖筱君記申誡處分、新聞部副總高明慧雖被升任資深副總經理，但其實為「明升暗降」，權力被架空，對此三立今(19日)下午也發表聲明，稱報導諸多與事實相悖。

三立今(19日)下午5時許在新聞網公開聲明，全文如下：

一、本公司新聞部資深副總經理高明慧，係因任職以來表現優異，日前特拔擢升任為新聞部資深副總經理，且兼任創意行銷部資深副總經理，以借重並肯定其長才，絕無該報導所稱明升暗降之情事。

二、本公司主播廖筱君經內部懲處乙事，係其為團隊工作上疏失，自認督導不週所為之自請處分，乃其勇於任事負責之表現，並無該報導所稱祭旗之情事。

三、至於高明慧資深副總經理與主播廖筱君，兩人乃一路併肩作戰之工作夥伴，感情之深為公司全體同仁所週知，該報導死對頭一說，純屬不實。

四、本公司針對本件不實報導，將逕行法律程序予以訴追，以正視聽。

(中時電子報)