以色列要在5年內完成飛天汽車
「商業內幕網」(businessinsider)報導，以色列航空載具在昨天公布空中螺的民用版本，稱為「城市鷹」(CityHawk)。這型飛天車在概念圖當中，就像科幻電影當中呈現的飛天車一般，最多可以搭乘4人，進行簡單的飛行。
其實飛天車的概念很早就有，相關的專利發明也已問世幾十年，不過大多數的飛天車，仍然需要機場跑道，因此在本質上仍然是一種飛機。如今強效馬達以及導風扇技術的成熟，飛天車的科技逐漸具備，因此許多團隊也就發明出了可以垂直起飛的飛天車，而以色列的「城市鷹」就是其中一種。
「城市鷹」正在尋求同時符合陸上安全和民用航空安全認證標準，預計5年可以完成發展，目前使用汽油引擎為主要推力，但從長遠來看，未來可能是由機器人操作，並且改用氫燃料來推進。
「商業內幕網」也同時介紹了其他種類的飛天車，包括中國大陸的億航184、空中巴士的瓦哈娜(Vahana)、泰拉弗吉亞(Terrafugia)等。
(中時電子報)
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