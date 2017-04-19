我的美麗日記「驗」冠全台 年售量相當589座101

香港面膜實測評比，我的美麗日記繳出亮麗成績單，消息傳回台，截至目前銷售量與上周相比成長1成。 （統一藥品提供）

統一藥品「敷」出傲人面膜商機！統一藥品自有品牌面膜「我的美麗日記」銷售量頻創新高，2年成長約1億片，預期今年銷年量突破3億片，可以堆成589座台北101。另據香港媒體最新實測，其在當地市售專櫃與開架面膜40個品牌評比中，有多項功效、品質超越專櫃，也是台製受測面膜中，唯一在鉛、水楊酸等項目均零檢出的品牌，成為名副其實的台灣之光。

台灣面膜領導品牌「我的美麗日記」不僅在台熱賣，近年來積極深耕海外市場下，更同時熱銷13個海外國家與地區；昨日香港媒體最新實測結果，其為台製品中唯一在鉛、水楊酸、paraben類防腐劑、螢光物質均零檢出的消息傳回台灣後，康是美指出，截至目前在門市的詢問度增加近3成，銷售量與上周相比也成長1成。

「我的美麗日記」於2014年統計的年銷量即達1.9億片，統一藥品指出，去年總銷量近3億片，今年更將以年增率達2位數為目標。亦即換算今年賣出的量堆起來，相當589座台北101。

統一藥品不諱言，推升「我的美麗日記」快速成長的主要功臣，為其中一款「黑珍珠煥白面膜」熱賣，年銷量約3000萬片，另「我的美麗日記」在日、韓、中國大陸及香港等地廣受歡迎也是主因之一。

(中時)