兄弟投手崩盤 5局結束統一8比2領先

獅隊洋投布魯斯，今面對中信兄弟前5局失掉2分。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟與統一獅今新莊棒球場交手，前5局中信投手群頻出狀況，被擊出6支安打失掉4分，反觀獅隊洋投布魯斯精彩壓制，5局結束統一取得8比2領先。

此役首局中信先發投手鄭凱文就遭到狙擊，在得點圈有人時，先輩高國慶敲出二壘安打失掉1分，隨後又被陳鏞基擊出三分炮，單局失4分。

第3局鄭凱文因抗議不當被驅逐出場，不過下半局，中信展開反攻，王勝偉、張志豪與彭政閔都適時擊出安打追回2分。

第4局中信投手又出狀況，邱品睿因腳步不適退場，接替的張凱倫單局又投出5次保送包含3次觸身球，獅隊單局僅靠1支內野安打，就打下4分大局，5局結束取得8比2大幅領先。

(中時電子報)