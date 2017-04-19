分級醫療及雙向轉診上路 健保署：未來3至6個月檢討

健保分級醫療及落實雙向轉診日前上路，民眾反應不一，健保署副署長蔡淑鈴表示，健保署所規劃的「分級醫療六大策略廿四項配套」，會在上路後的三個月至半年間蒐集民眾意見及專家建議，進行政策評估及滾動式的檢討，讓分級轉診制度更能穩定上軌道。

健保部分負擔新制已開始實施，以鼓勵民眾透過轉診可節省荷包，但仍有不清楚如何選擇厝邊的好醫師，也憂心會不會經過轉診反而讓小病變大病？民間團體「聲評坊」(Vsquare)與台灣醫療改革基金會今天主辦「轉診怎麼轉－山轉，路轉，健康好轉！？」座談會，邀請健保署副署長蔡淑鈴、醫勞盟理事曾家琳醫師、醫師公會全聯會基層執委會召委黃啟嘉醫師等與談人回應民眾的提問。

聲評坊執行長陳逸群指出，目前民眾對於轉診排名第一的疑問，是不清楚如何尋找「厝邊的好醫師」，也有人質疑診所的醫療品質，萬一運氣不好，踩到地雷怎麼辦？另外，民眾也擔心，基層院所是否會因擔心病人流失，寧願hold在手上不願轉診。

對此，身為開業醫師的黃啟嘉表示，所有醫師在醫學訓練過程都經過全科教育，而且大部分是從大醫院的主治醫師或主任才出來開業，如果外界認為到診所就醫就會誤踩地雷，這是不合邏輯的，相較於大醫院的醫師還要兼顧教學與研究工作，反而是基層診所具有方便性、可近性及全面性優點。

台大醫院整合醫學科醫師曾家琳則建議健保署現有的「健保快易通」APP應該具有更多可供民眾查詢的功能，包括是否參加糖尿病試辦計畫、施打疫苗等，以作為民眾尋找厝邊好醫師的參考。

醫改會董事長劉淑瓊則指出，這項政策推動是否真會影響民眾就醫行為並達預期政策效益，需有定期之政策評估，並設定評估指標。

蔡淑鈴表示，健保署推動分級醫療的目的，就是鼓勵民眾依疾病治療需要，就近選擇適當的就醫場所，有病先至基層診所就醫，經醫師專業診療後，如需轉診，則轉至其他專科醫師或醫院照護，受理轉診醫院都會保留門診部分名額並迅速安排就診。

(中時)