迪士尼去年授權商品銷售全球最高

CNBC新聞網站報導，迪士尼公司（Walt Disney Company）去年憑藉旗下多部強檔電影帶動的周邊商品熱潮賺進大把鈔票，使全球授權商品銷售達到566億美元，成為全球最大品牌授權商。

市調公司License Global近日公布去年全球前150家品牌授權商排名，由迪士尼公司拔得頭籌。迪士尼去年一共推出4部票房數十億美元的強檔電影，包括《美國隊長：英雄內戰》、《海底總動員2》、《動物方城式》及《星際大戰外傳：俠盜一號》，推動去年迪士尼授權商品銷售大增。

(工商)