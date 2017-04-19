太陽會兄弟扮網路男蟲 拐少女賣淫10人遭逮
檢警偵破以天道盟太陽會大哥簡雨新為首的男蟲人蛇集團，簡涉嫌指揮手下上網約無知少女逃家，用談戀愛或毒品利誘她們下海賣淫獲利，更把女子集中關在套房管理。有女子受不了遭性剝削，逃離報案，檢警連月來蒐證監控，前天逮捕簡等10嫌，依組織、人口販運等罪嫌移送法辦；檢方複訊後，簡嫌以5萬交保。
據了解，22歲簡雨新自稱天道盟太陽會，在北市中山區組成「奇星」等經紀公司，簡在臉書開設多個帳號，將自己修圖塑造成「花美男」形象，靠臉蛋在網路搭訕年輕女子，先發生關係交往，再裝可憐稱經紀公司缺小姐、缺錢，「如果愛我，就幫幫我！」誘騙女子下海賣淫，甚至用毒品控制。
簡嫌指派手下帶女子至酒店、護膚店或旅館賣淫，並派員於套房集中管理被害女子，若有人試圖逃離，就逼迫簽下本票；甚至把不聽話的被害女子關進樓梯間的殂儲藏室毆打，取名為「少觀所」，手段惡劣。
檢警連月來蒐證，前天收網，發現簡嫌在堂口擺設一幅白板，寫有組織分工圖，還貼了一張日前去烘爐地求來的「中下」籤詩，籤詩勸他們要低調、忍耐，但仍難逃法網。檢警說，他們就是太惡劣、高調，才會被鎖定拘捕。
檢警初估有超過10名女子受害，其中有人未成年，全案擴大偵辦，釐清有無其他受害者。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。