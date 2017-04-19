太陽會兄弟扮網路男蟲 拐少女賣淫10人遭逮

男子簡雨新（中）自稱太陽會分子，以花美男形象扮演網路男蟲，引誘無知年輕女子下海賣淫，被警方逮捕。（胡欣男翻攝）

簡雨新在臉書塑造花美男形象，實則為網路男蟲，引誘女子下海賣淫。（胡欣男翻攝）

寫有犯罪組織分工的白板。（胡欣男翻攝）

烘爐地的籤詩要他們多忍耐低調，但仍難逃法網。（胡欣男翻攝）

嫌犯將樓梯間儲藏室取名「少觀所」，檢警懷疑是用來囚禁凌虐被害女子，但嫌犯辯稱是用來關貓咪。（胡欣男翻攝）

嫌犯將樓梯間儲藏室取名「少觀所」，檢警懷疑是用來囚禁凌虐被害女子，但嫌犯辯稱是用來關貓咪。（胡欣男翻攝）

檢警偵破以天道盟太陽會大哥簡雨新為首的男蟲人蛇集團，簡涉嫌指揮手下上網約無知少女逃家，用談戀愛或毒品利誘她們下海賣淫獲利，更把女子集中關在套房管理。有女子受不了遭性剝削，逃離報案，檢警連月來蒐證監控，前天逮捕簡等10嫌，依組織、人口販運等罪嫌移送法辦；檢方複訊後，簡嫌以5萬交保。

據了解，22歲簡雨新自稱天道盟太陽會，在北市中山區組成「奇星」等經紀公司，簡在臉書開設多個帳號，將自己修圖塑造成「花美男」形象，靠臉蛋在網路搭訕年輕女子，先發生關係交往，再裝可憐稱經紀公司缺小姐、缺錢，「如果愛我，就幫幫我！」誘騙女子下海賣淫，甚至用毒品控制。

簡嫌指派手下帶女子至酒店、護膚店或旅館賣淫，並派員於套房集中管理被害女子，若有人試圖逃離，就逼迫簽下本票；甚至把不聽話的被害女子關進樓梯間的殂儲藏室毆打，取名為「少觀所」，手段惡劣。

檢警連月來蒐證，前天收網，發現簡嫌在堂口擺設一幅白板，寫有組織分工圖，還貼了一張日前去烘爐地求來的「中下」籤詩，籤詩勸他們要低調、忍耐，但仍難逃法網。檢警說，他們就是太惡劣、高調，才會被鎖定拘捕。

檢警初估有超過10名女子受害，其中有人未成年，全案擴大偵辦，釐清有無其他受害者。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)