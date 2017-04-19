不敵族群和宗教 印尼華裔市長鐘萬學敗選

現任雅加達市長鐘萬學（圖右）協同妻子林雪莉（圖中央）和兒子尼可拉斯（圖左）前往投票。（圖/美聯社）

印尼首都雅加達市長的二輪選舉於今日舉行，根據當地多家媒體的開票統計，現任的華裔市長鐘萬學（“Ahok” Basuki Tjahaja Purnama）已確定連任失敗，由對手前教育部長巴斯威丹（Anies Baswedan）拿下近6成的選票勝出，鐘萬學也於剛才正式向對手表示祝賀，並期許他未來能將首都建設的更好。看來這位「雙重少數」的市長，終究過不了族群和宗教議題這兩大關卡。

據英國衛報（The Guardian）報導，印尼首都雅加達於今日迎來第二輪的市長大選，經過雅加達郵報等多間媒體的開票統計後，現任的華裔市長鐘萬學以42%的得票率敗北，由對手、前教育部長巴斯威丹拿下58%的選票勝出，當選下一屆首都特區市長，其實打從開票一個小時後，鐘萬學的得票就大幅落後巴斯威丹達15%。本次大選中，身兼華裔和基督徒這兩個「少數族群」於一身的鐘萬學始終陷於挨打和被攻擊的狀態，不僅先前的褻瀆可蘭經案件尚未解決，更多次遭到穆斯林團體抨擊和抗議，讓他最終仍舊跨不過這兩道檻。

在得知媒體計票顯示自己當選後，巴斯威丹（圖右）熱情擁抱副手烏諾（圖左背對者）。（圖/美聯社）

當選新一任雅加達市長的巴斯威丹，現年47歲，出生於西爪哇地區（West Java）。畢業於印尼日惹的加查馬達大學（Gadjah Mada University），是1990年當地知名學生運動領袖之一，後來獲得美國傅爾布萊特獎學金（Fulbright Program），赴美就讀政治和經濟學，最終在北伊利諾大學（Northern Illinois University）取得政治學博士。返國後曾擔任大學校監多年，2014年被任命為教育文化部長一職，直到出馬角逐雅加達市長為止。

以58%得票當選的前教育部長巴斯威丹（圖中央），與妻子甘妮斯（圖左）和女兒穆堤拉（圖右）前往投票。（圖/美聯社）

身為印尼首都特區，雅加達市長的選舉不僅測驗印尼政治的包容度，更被視為2019年總統大選的前哨戰，深具指標意義。目前民調仍在高點的總統佐科威（Joko Widodo），在心腹大將敗選後，能否繼續維持現在的執政優勢，將成為下一個外界關注的焦點。而選後印尼法院會如何審理鐘萬學的舊案，也讓外界深感好奇。

(中時電子報)