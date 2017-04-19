法國大選雷朋單挑梅朗雄 投資人最怕的對戰組合

法國總統大選周日登場，華爾街日報報導，選前民調顯示4名候選人差距僅5個百分點，代表個個有機會挺進第2輪，這也讓投資人開始憂心，可能出現最不希望看見的極左派梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)對決極右派雷朋(Marine Le Pen)的對戰組合。

百達資產管理公司首席經濟學家威菲爾(Patrick Zweifel)表示：「如果是由雷朋與梅朗雄出線挺進第2輪決選，這對於法國與歐洲都將是一場災難。」

TD證券歐洲外匯策略部門主管藍波丁(Ned Rumpeltin)也指出：「若是出現雷朋對決梅朗雄的局面，也就是從兩個極端候選人擇一，市場將出現一波歐盟解體風險的交易風潮。」

(工商)