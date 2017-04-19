開季已7轟 張志豪：意外的收穫

張志豪本季已7轟，展現長打能力。(資料照 鄭任南攝)

中信兄弟外野手張志豪，今年開季展現火燙手感，至今17場出賽就轟出7發全壘打，與隊友蔣智賢並列全壘打王，張志豪說：「這是意外的收穫。」

張志豪解釋，以往去年都有在球季結束後，進行重量訓練，不過今年因為經典賽而減少，是經典賽過後才開始重量訓練加上一些恢復體力的訓練，全壘打為什麼這麼多，自己也不知道，可能沒有足夠的力量，自己講求確實擊球，收到意外的效果。

張志豪單季最多全壘打，就是去年球季轟出17轟，他回應，現在就是每一個打席，會設定一個球路鎖定攻擊，至於會不會全壘打自己也不知道，這一切都是看運氣。

(中時電子報)