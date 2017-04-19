世界競技疊杯賽台灣奪45金　金牌數各國最多

2017世界競技疊杯運動錦標賽14至16日在高雄師範大學舉行，共有20國463名選手齊聚高雄競速，台灣選手共囊括45金50銀60銅牌，總金牌數各國最多，是歷年參賽最佳成績。圖為台灣小選手陳柏妤（左起）、劉育瑄、廖冠安、張瑜庭、黃冠東5位小學生都贏得世界疊杯分齡組三冠王（后）（3-3-3、3-6-3、Cycle 3項競賽），5人拿著金牌與獎盃16日一同開心合影。（王錦河攝）

南韓（右）、德國（中）、泰國（左）3國選手正在練習雙人疊杯。（王錦河攝）

台灣和波蘭小選手 Julia Maria Kucemba（左二）16日正在會場練習疊杯。（王錦河攝）

已練疊杯3年、是7至8歲疊杯3項世界紀錄保持人的新北市昌平國小2年級學生張瑜庭（左）在會場練習，她再度刷新自己保持的3項分齡疊杯世界紀錄（3-3-3、3-6-3、Cycle 3項競賽）。（王錦河攝）

年紀最小的4歲選手劉龍謙（中）在會場練習，他和隊友在6歲以下組3-3-3和3-6-3計時接力拿下2項團體賽金牌。（王錦河攝）

年紀最大的90歲參賽選手黃賴月在會場練習疊杯並進入決賽。（王錦河攝）

已練疊杯4年、是首位贏得世界女子疊杯3冠后且是世界不分齡女子Cycle紀錄保持人（5.397秒）的台北大學附設高中2年級楊筑鈞贏得15、16歲組的女子個人2金1銀，即使世界疊杯3冠后楊筑鈞一不小心也會「跌杯」。（王錦河攝）

國際大挑戰Cycle接力賽台灣和南韓選手對決，台灣隊獲勝。前排右為世界不分齡女子3-3-3和3-6-3世界紀錄保持人：南韓選手Si Eun Kim（金錫恩）。（王錦河攝）

台灣小選手劉子毓（前排右）在高師大練習時家長在旁陪同，彼此相互碰手加油打氣。（王錦河攝）

台德韓等國高齡組選手在高師大練習疊杯。（王錦河攝）

台德等國選手在高師大練習疊杯。（王錦河攝）

瑞士最快好手 Simea Fehrenbach（前排左）和澳洲等國選手在高師大練習疊杯。（王錦河攝）

澳洲最快好手 Molly Hallam（右）和台灣最快好手楊筑鈞（中）在高師大練習疊杯。（王錦河攝）

台灣和波蘭小選手 Julia Maria Kucemba（前排左）在高師大練習疊杯。（王錦河攝）

年紀最小的4歲選手劉龍謙（左）和一旁的泰國小選手在高師大練習。（王錦河攝）

年紀最大的90歲參賽選手黃賴月（前排右）和台灣10歲小選手陳芊靜（左二）在高師大練習疊杯。（王錦河攝）

德國最快好手 Finja Hollin（左）拿下好成績後，隊友興奮上前擁抱她。（王錦河攝）

泰國小選手獲獎後開心在高師大頒獎台邊比出勝利手勢。（王錦河攝）

各國小選手獲獎後和中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳（後排中）在高師大頒獎台上開心合影。（王錦河攝）

台灣選手們和中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳（後排右二）在高師大頒獎台上一同開心合影。（王錦河攝）

世界競技疊杯賽中最高榮譽為 all-around，是將個人3-3-3、3-6-3、Cycle 成績加總後排名，本次 all-around女子組冠軍是韓國選手Si Eun Kim（金錫恩）（左）、亞軍是台灣選手楊筑鈞（右），兩人一向就是世界賽的勁敵對手且不斷超越彼此的紀錄。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

各國參賽選手和主辦方賽後一同在高師大會場合影。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

已練疊杯3年、是7至8歲疊杯3項世界紀錄保持人的新北市昌平國小2年級學生張瑜庭（如圖）在高雄記者會中小試身手，本次賽事她再度刷新自己保持的3項分齡疊杯世界紀錄（3-3-3、3-6-3、Cycle 3項競賽）。（王錦河攝）

已練疊杯兩年的高雄南成國小1年級學生方智玄（左）和新上國小3年級陳奕心（右）兩人在記者會中表演雙人疊杯，考驗速度與默契，一不小心就會「跌杯」。（王錦河攝）

7至8歲疊杯3項世界紀錄保持人的新北市昌平國小2年級學生張瑜庭（左）、首位贏得世界女子疊杯3冠后且是世界不分齡女子Cycle紀錄保持人（5.397秒）的台北大學附設高中2年級楊筑鈞（右）兩人在記者會中表演Cycle 快速疊杯。（王錦河攝）

2017世界競技疊杯運動錦標賽14至16日在高雄師範大學舉行，共有20國463名選手齊聚高雄競速，參賽人數是歷屆最多，台灣選手共囊括45金50銀60銅牌，總金牌數各國最多，是歷年參賽最佳成績，台灣5位小選手張瑜庭、廖冠安、劉育瑄、陳柏妤、黃冠東都贏得世界疊杯分齡組3冠王（后）（3-3-3、3-6-3、Cycle 3項競賽）。

本次世界疊杯賽台灣參賽選手共有209人，有148人進入決賽，包含最小的4歲劉龍謙和最大的90歲黃賴月，台灣有5位小選手贏得世界疊杯分齡組3冠王（后），其中就讀新北市新莊昌平國小2年級的張瑜庭在7-8歲女子組拿下3冠后且刷新自己保持的3項的世界紀錄（3-3-3：1.804秒、3-6-3：2.332秒、Cycle：6.546秒）；有3位小選手初次參加疊杯最高殿堂的「世界賽」就拿下3冠王（后），分別是6歲以下組台北南湖附設幼兒院的廖冠安和新竹竹東中山國小的劉育瑄，以及10歲組新北市三峽龍埔國小的陳柏妤；還有7-8歲男子組台中潭子頭家國小的黃冠東也贏得3冠王。其中還有1家3姊弟劉子毓、劉育瑄（分齡3冠后）、劉龍謙（4歲最小雙金）都參賽。

另1位台灣疊杯指標性選手：台北大學附設高中2年級學生楊筑鈞是亞洲首位贏得世界女子疊杯3冠后且目前仍是世界不分齡女子Cycle紀錄保持人（5.397秒），她已刷新過15次世界紀錄，單項紀錄不斷被翻新但又一再被她追回，被譽為「全世界疊杯最快的女生」。她在本次個人項目3-3-3及3-6-3奪冠、Cycle 銀牌；SOC不分齡挑戰賽中個人3-3-3銀牌、3-6-3及CYCLE銅牌；並在徒手接力Cycle與搭檔陳昀彣、朱盛鴻、蕭亦珊、陳柏仁合作奪冠。

雙人Cycle 台灣共有4組選手奪冠，其中就讀桃園中壢自立國小的王宥洛和林宥河雙胞胎兄弟（兩人分別跟父母姓）成績最亮眼，在8歲以下男子組以7.668秒奪冠，並刷新自己原先7.851秒的世界紀錄，兄弟倆平日練習雖常吵架，但仍展現絕佳默契拿下金牌。

親子Cycle 世界紀錄保持人「台灣疊杯小甜心」張瑜庭和媽媽吳英蕙在10歲以下組以8.655秒奪冠，並刷新自己原先9.264秒的亞洲紀錄。

團體競賽項目「Anpanman隊」年紀最小的4歲選手劉龍謙和葉豐璿、廖冠安、劉育瑄合作勇奪6歲以下組徒手接力3-3-3冠軍；計時接力3-6-3以24.137秒再度奪冠。

「Central Taiwan 8A隊」選手黃冠東、簡宏誼、陳威中、翁鈞毅、張景智在8歲以下組計時接力3-6-3以17.941秒刷新原先18.156秒的世界紀錄。

「Mulan隊」選手陳芊靜、傅紹祐、葉奕辰、黃睿琥、曹令綱在12歲以下組徒手接力3-6-3及Cycle贏得2面金牌，計時接力3-6-3以14.399秒刷新原先14.537秒的世界紀錄。

「Belle隊」選手朱盛陽、劉昱辰、王芊又、游智翔、吳毓烜在14歲以下組計時接力3-6-3項目以15.113 秒奪冠。

曾是疊杯選手的中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳表示這次台灣參賽選手共有209人，有148人進入決賽，包含最小的4歲劉龍謙和最大的90歲黃賴月，台灣選手們表現超乎預期。最後台灣選手共囊括45金50銀60銅牌，總金牌數各國最多，是歷年參賽最佳成績。

世界競技疊杯賽中最高榮譽為 all-around，是將個人3-3-3、3-6-3、Cycle 成績加總後做比序排名，全場疊杯速度最快的男子和女子各頒發前3名，本次 all-around女子組冠軍是韓國選手Si Eun Kim（金錫恩）、亞軍是台灣選手楊筑鈞，金錫恩是目前世界不分齡女子3-3-3（1.424秒）和3-6-3（1.853秒）的紀錄保持人，楊筑鈞是世界不分齡女子Cycle紀錄保持人（5.397秒），兩人一向就是世界賽的勁敵對手且不斷超越彼此的紀錄。

(中時)