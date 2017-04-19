龜吼漁港驚見浮屍 警消打撈上岸

萬里龜吼漁港19日晚間在外海發現男性浮屍，消防隊出動橡皮艇將屍體打撈上岸。（李其樺翻攝）

新北市萬里龜吼漁港19日晚間8時許發現一具男性浮屍，消防隊獲報後出動橡皮艇在距離外海約200公尺將這具浮屍打撈上岸，目前暫置現場，交由警方及岸巡人員進一步處理。

據現場消防人員說法，該具浮屍身上未帶任何證件，身軀腫脹難以辨認原貌，顯示浸泡海裡已一段時日，目前推估為50歲男性，至於身分、自行落海還是有人為介入？尚待警方進一步鑑定。

(中時)