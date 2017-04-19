岡山「後樂園」每年12萬遊客 半數是台灣人

林智堅（左）19日傍晚造訪岡山市，致贈紀念品給市長大森雅夫。（徐養齡攝）

岡山市安排精彩舞藝表演。（徐養齡攝）

岡山市舞藝表演。（徐養齡攝）

新竹市長林智堅19日傍晚從福岡抵達姊妹市岡山市，受到市長大森雅夫、副議長小林壽雄率30多名市議員熱烈歡迎，大森聆聽林智堅說明近來竹市積極建設，肯定他為竹市這座古城帶來新氣象。

岡山市從市長大森雅夫到市議會，都曾組團到新竹市參訪，姊妹十名如其實，林智堅年前就曾允諾要專程造訪，說到做到令大森雅夫相當感動。

大森雅夫表示，在地知名景點後樂園公園，每年吸引12餘萬名遊客參觀，其中約有6萬人次是台灣人，他認為，竹市與岡山市締盟長達14年，對於觀光效益有莫大幫助，今年10月岡山市將組文化團再次造訪竹市，屆時將安排相關藝術表演，交流兩市文化。

林智堅明將停留岡山市，觀摩岡山車站西口開發區前後站連通、路面電路輕軌、知名景點樂園公園。

(中時)