俄鋯石導彈飆出音速8倍 削弱美航母戰力

俄國最近一次測試鋯石高超音速反艦導彈速度已達8馬赫，即將量產列裝於重型巡洋艦，可能改變航空母艦獨霸的海上戰略格局。圖為測試中的艦射鋯石飛彈。（圖／俄羅斯軍事網）

俄羅斯在最近一次試射「鋯石」(Tsirkon)超音速導彈時，飆出了破紀錄的8倍音速，今年完成測試後將裝備於俄國海軍核動力重型巡洋艦，這將大幅削弱美國航空母艦在海上對峙力量。

據俄國《衛星通訊社》報導，俄最新型鋯石高超音速反艦導彈（代號3M22）最近再完成試射，在測試過程中速度飆到驚人的8馬赫，比上次試射速度快了近一倍。

俄海軍發言人稱，該反艦導彈將於今年完成國家試驗，預計2018年開始批量生產，首批列裝俄羅斯海軍「彼得大帝號」(Peter the Great)和「納西莫夫海軍上將號」(Admiral Nakhimov)兩艘核動力重型巡洋艦，以代替原有的重型反艦導彈P-700花崗石(Granit)導彈。

俄國地緣政治問題研究院院長、軍事科學博士西夫科夫，俄國重型核巡洋艦裝備鋯石導彈後，將使美國航母力量在海上對峙中的作用大幅削弱。

俄羅斯鋯石反艦導彈是在p-800縞瑪瑙(Oniks)和布拉莫斯(BrahMos)超音速反艦導彈基礎上研製的，其射程450公里以上，最大飛行速度7-8馬赫。鋯石高超音速導彈整個飛行是在大氣層中進行，不會進入太空，因此也被稱之為高超音速巡航導彈，可從陸地、海上和水下發射，它能在30秒內飛行350公里，整個打擊過程僅需200秒，在反導系統還來未有效反應前，導彈已擊中目標。

英國軍事專家曾在媒體上指出，這種高超音速反艦導彈，一次打擊就能摧毀一艘航母，其8馬赫的飛行速度讓任何反導系統都無能為力。俄國巡洋艦裝備鋯石高超音速反艦導彈後，將徹底改變海上戰略格局，航空母艦統治海洋數十年的情勢很可能完全破壞，這對擁有11艘核動力航空母艦的美國來說將是一場損失巨大的災難。

(中時電子報)