國民黨主席連署數遠超黨員數 候選人主張廢連署制
對於國民黨六位主席參選人繳交連署書72萬，大幅超過有投票權黨員數47萬一事，郝龍斌辦公室19日發出新聞稿指出，這就是郝龍斌在參選之初極力主張廢除耗費人力物力、又對黨員了解候選人沒有助力的連署規定的原因。
郝龍斌在19日表示連署書本來應該是代表黨員的支持，但上次黨主席補選，各參選人的得票數，都比連署書低很多，甚至有些得票數是連署書的一半，代表連署書沒有任何功能和意義！
他主張，未來，國民黨主席選舉，不但要廢除連署門檻的規定，還應該加入民調積分，沒有社會認同的黨主席，如何代表黨？在此之前，除主張廢除黨主席選舉連署制之外，郝龍斌還主張廢除黨代表選舉連署制。除郝龍斌外，另外幾位主席候選人詹啟賢、韓國瑜和吳敦義也認同廢除黨主席選舉連署制，前總統馬英九亦支持。
(旺報)
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