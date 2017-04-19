北京市專利擁有量 位居大陸第一
北京市知識產權保護意識進一步增強，知識產權數量持續增長、質量不斷提高。2016年，北京市萬人發明專利擁有量為76.8件，位居中國第一。
在第十七個世界知識產權日來臨之際，4月19日，北京市知識產權辦公會議與北京市人民政府新聞辦公室聯合舉辦「北京知識產權保護狀況新聞發布會。」
北京市知識產權局副局長潘新勝介紹說，2016年，北京專利申請量達18.9萬件，同比增長21%；發明專利申請量突破10萬件，同比增長17.7%。專利授權量10萬餘件，同比增長7%；發明專利授權量4萬餘件，同比增長15%。
隨著企業商標保護意識的逐漸提高，北京商標註冊量穩步增長。截至目前，北京有效註冊商標89.4萬件，位居直轄市首位。
北京市工商局商標處處長王珊在發布會上介紹說，2016年，中國馳名商標229件，北京著名商標683件。北京共有草橋菊花、豐台芍藥等地理標誌保護產品10個。北京地區作品自願登記69萬餘項，占全國的43.35%，同比增長15.38%，連續14年位列中國第一；電腦軟體著作權登記82490項，占全國的20.2%。
(旺報)
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