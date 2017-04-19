韓國是中國一部分？川普又有神發言

美國總統川普接受訪問時，表示在川習會上出現「韓國是中國的一部分」的驚人之語。(美聯社)

美國總統川普又語出驚人了！這次他說的是「韓國是中國的一部分」，這番言論引起韓國人民不滿。

川普與習近平在4月6日、7日一連進行2天會談，不過川普在12日接受華爾街日報採訪時，卻說出「韓國是中國的一部分」的驚人之語。

川普提到，習近平在會面中提到中國與韓國的歷史，川普特別強調這邊所說的韓國並不是指北韓，而是整個朝鮮半島，因為「韓國曾是中國的一部分」。

不過這個說法到底是出自習近平的口中，抑或者是川普自己的想法並未獲得證實。美國線上新聞媒體Quartz則批評川普做了令人震驚的無知發言。

Quartz也提到，歷史中有兩段期間韓國可能被誤解成中國的一部分，一個是漢朝漢武帝曾征服北朝鮮，並設立了漢四郡，另一個就是蒙古帝國在13世紀征伐朝鮮半島，讓當時的高麗國成為元朝的屬國。不過韓國屬於中國一部份的說法，並不被大多數的歷史學家接受。

(中時電子報)