英媒：中國可能轉為強調朝鮮半島「去核化」

英國媒體《金融時報》指出，中國認為北韓的核試射是對自身安全構成威脅。北京現在開始轉變調門，從之前所強調朝鮮半島的「和平與穩定」轉變為朝鮮半島「去核化」。

同時，中國的智囊還擔心，擁有核武的北韓還可能為日本提供製造核武的藉口。

北京認為，北韓政權的垮台對自己是最大的威脅。而北韓領導人金正恩面對美國和中國的威脅和壓力並不服軟，因此導致了東亞一場前所未有的外交危機。如果美國對北韓進行軍事打擊，有可能只是摧毀其核設施，但無法推翻金正恩政權，這將給習近平帶來進一步的難題。

(旺報)