聲援抗爭軍公教 郝龍斌組義務律師團
退休軍公教不滿政府年金改革溯及既往，違反信賴保護，包圍立院抗爭，發生肢體衝突。針對蔡英文總統指要嚴懲軍公教抗爭民眾的暴力、脫序行為，郝龍斌19日指出，大家要有同理心，了解軍公教的委屈和憤怒，他已經聘請葉慶元律師、張宸浩律師組成律師義務團，在「公民不服從」、「正當性」的角度上，提供任何被逮捕的軍公教抗爭民眾協助，維護法律上權益！
郝辦19日發出新聞稿，郝龍斌表示當然希望抗爭是非暴力手段，但之所以會發生軍公教陳抗活動脫序的行為，就是因為民進黨政府在年金改革議題上污名化軍公教、還欺騙社會大眾，讓軍公教忍無可忍！
郝龍斌指出，軍公教奉獻國家一生，國家承諾的優惠存款利率18%，是他們退休金的一部份，現在因為財政、濟環境不同，民進黨進行所謂的「年金改革」，不但18%歸零，退休金也要大砍，民進黨政府不處理經濟、民眾低薪、基金效益差的問題，一再指稱軍公教拖垮財政，違反政府信賴保護原則、法律不溯既往原則，還污名化軍公教，這是政府最不道德的行為！
他進一步指出，軍公教年金是一種社會保險制度，就像保險公司叫你繳保費，說20年給你一千萬，結果，繳了19年，保險公司告訴你，因為公司虧損，只能給你500萬，甚至不給，可以這樣嗎？
他強調，民進黨政府沒有把年金的真相告訴社會，軍公教被污名化、還用鬥爭手段對付軍公教，不溝通、不協商，還用蛇龍、拒馬阻絕民眾的陳情，這是什麼樣的政府！
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。