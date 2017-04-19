聲援抗爭軍公教 郝龍斌組義務律師團

退休軍公教不滿政府年金改革溯及既往，違反信賴保護，包圍立院抗爭，發生肢體衝突。針對蔡英文總統指要嚴懲軍公教抗爭民眾的暴力、脫序行為，郝龍斌19日指出，大家要有同理心，了解軍公教的委屈和憤怒，他已經聘請葉慶元律師、張宸浩律師組成律師義務團，在「公民不服從」、「正當性」的角度上，提供任何被逮捕的軍公教抗爭民眾協助，維護法律上權益！

郝辦19日發出新聞稿，郝龍斌表示當然希望抗爭是非暴力手段，但之所以會發生軍公教陳抗活動脫序的行為，就是因為民進黨政府在年金改革議題上污名化軍公教、還欺騙社會大眾，讓軍公教忍無可忍！

郝龍斌指出，軍公教奉獻國家一生，國家承諾的優惠存款利率18%，是他們退休金的一部份，現在因為財政、濟環境不同，民進黨進行所謂的「年金改革」，不但18%歸零，退休金也要大砍，民進黨政府不處理經濟、民眾低薪、基金效益差的問題，一再指稱軍公教拖垮財政，違反政府信賴保護原則、法律不溯既往原則，還污名化軍公教，這是政府最不道德的行為！

他進一步指出，軍公教年金是一種社會保險制度，就像保險公司叫你繳保費，說20年給你一千萬，結果，繳了19年，保險公司告訴你，因為公司虧損，只能給你500萬，甚至不給，可以這樣嗎？

他強調，民進黨政府沒有把年金的真相告訴社會，軍公教被污名化、還用鬥爭手段對付軍公教，不溝通、不協商，還用蛇龍、拒馬阻絕民眾的陳情，這是什麼樣的政府！

(旺報)