疑電線起火 南市殯葬所家屬休息室悶燒冒濃煙

台南市南區的市立殯葬所地下室冰存庫的家屬休息室，今天晚間8點30分被家屬發現悶燒冒出濃煙，經緊急通報保全員拿滅火器撲滅火勢後，消防人員抵達現場只剩殘餘煙霧，迅速協助排煙，幸好沒有人員傷亡及財物損失。

台南市政府消防局表示，當消防人員抵達火場時，火勢已被保全人員撲滅，初步勘查是地下室的家屬休息室桌子處起火，懷疑可能是電線起火，確切原因仍需進一步調查。

(中時)