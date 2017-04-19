57歲鍾楚紅深V曬溝 曝凍齡秘訣

鍾楚紅深V微露事業線，57歲仍保養得宜。（張祐銘攝）

鍾楚紅分享保養秘訣。（張祐銘攝）

港星鍾楚紅息影多年，今（19日）來台出席珠寶品牌時尚活動，儘管57歲仍風韻猶存，以一身深V黑白禮服亮相，微露事業線，性感中不失優雅，並大方分享永保青春的凍齡秘方。

鍾楚紅今身穿黑白配色的長禮服現身活動，胸前深V設計小秀深溝，被問到保養秘訣時，透露心情很重要，要保持滿滿正能量以及規律生活，並說自己有運動習慣，也愛吃有機蔬果，女神風采依舊不減。

(中時電子報)