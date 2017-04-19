美、澳限縮移民政策 紐西蘭跟進
澳洲甫於周二表示將廢除被外國移民當成永久居留跳板的「457工作簽證」，以保障本國人工作權，紐西蘭隨即跟進，翌日宣布提高技術移民收入門檻等新措施，藉由緊縮移民條件控管人數，解決移民量創新高帶來的衝擊。
就在紐國公布最新移民政策的前一日，澳洲宣布取消以外國專業人員和高技術勞工為對象的「457工作簽證」。美國總統川普周二也簽署一道行政命令，限發專供外籍人士申請的「H-1B工作簽證」，聲稱要幫助就業機會受到技術移民威脅的美國勞工。
紐西蘭的移民措施變革，包括提高技術移民的收入門檻。據英國《衛報》報導，一般技術移民年收入門檻提高到近5萬紐元（約合台幣108萬），高技術移民年收入起碼要達到7.3萬紐元（約合台幣158萬）。此外，發給低技術勞工的工作簽證，效期縮短為3年，而且簽證到期後須經過一段等待期，才能重新申請。
根據紐西蘭統計局的數據，去年紐西蘭的移民人數突破7萬創歷史新高，以來自英國、中國、印度、菲律賓、南非最多，其中大多選擇在人口將近150萬的第一大城奧克蘭落腳。
移民到紐西蘭的人數創高，給奧克蘭及其他大城造成衝擊，住房短缺、交通壅塞、人口過剩的憂慮日深，紐國頒布新移民措施的目的，正是為控管移民人數。
(工商)
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