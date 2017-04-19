統一時代百貨「早餐一條街」 新添大戶屋鰻魚飯糰

大戶屋首度推出早餐鰻魚飯糰。(圖／統一時代百貨提供)

2015年搶先看準外食族對早餐的需求商機，統一時代百貨成為業界率先推出早餐的領頭羊，於早上7:30全力搶攻通勤族早餐市場，平均每日可增加品牌1到2成收益；看好每日早晨往來人潮高達7,000人次，「早餐一條街」再添人氣櫃位包括大戶屋、大心、北村豆腐家等早餐，首次獨家熱賣道地日式、泰式、韓式早餐，全新推出鰻魚飯糰、泰味椒麻雞黃金吐司堡、韓式蔘雞粥，將再刮起異國料理早餐旋風。

統一時代百貨於每日7:30~11:00推出各式早餐，包括BOOST juice bars健康低脂果昔、米其林添好運明星商品酥皮焗叉燒包、TGI Fridays各款營養滿分三明治、SAISON du SOLEIL獨家紅莓葡萄鄉村麵包、杏桃鬆餅屋人氣切達起士歐姆蛋鐵鍋鬆餅，再加上新添櫃位，早餐選擇由原本8家早餐櫃位新增至11家，網羅日式、泰式、韓式、港式、美式、義式、澳洲等豐盛的異國料理，同時於早餐時段獨家美味呈現，只要持聯名卡就可享有餐飲櫃位88折優惠。

(工商)