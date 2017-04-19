統一時代百貨「早餐一條街」 新添大戶屋鰻魚飯糰
2015年搶先看準外食族對早餐的需求商機，統一時代百貨成為業界率先推出早餐的領頭羊，於早上7:30全力搶攻通勤族早餐市場，平均每日可增加品牌1到2成收益；看好每日早晨往來人潮高達7,000人次，「早餐一條街」再添人氣櫃位包括大戶屋、大心、北村豆腐家等早餐，首次獨家熱賣道地日式、泰式、韓式早餐，全新推出鰻魚飯糰、泰味椒麻雞黃金吐司堡、韓式蔘雞粥，將再刮起異國料理早餐旋風。
統一時代百貨於每日7:30~11:00推出各式早餐，包括BOOST juice bars健康低脂果昔、米其林添好運明星商品酥皮焗叉燒包、TGI Fridays各款營養滿分三明治、SAISON du SOLEIL獨家紅莓葡萄鄉村麵包、杏桃鬆餅屋人氣切達起士歐姆蛋鐵鍋鬆餅，再加上新添櫃位，早餐選擇由原本8家早餐櫃位新增至11家，網羅日式、泰式、韓式、港式、美式、義式、澳洲等豐盛的異國料理，同時於早餐時段獨家美味呈現，只要持聯名卡就可享有餐飲櫃位88折優惠。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。