遭驅逐出場 史耐德：捍衛自己的球員
中信兄弟今面對統一獅，投手群出師不利，先發投手鄭凱文與總教練史耐德都遭驅逐出場，最終已4比9輸球，史耐德回應，只是希望有一場公平的比賽，自己也是上場捍衛自己的球員。
此役3局上中信先發投手鄭凱文就因不滿主審好球帶遭到警告，史耐德認為，主審不應該有往前要與投手要爭論的事情發生，所以自己基於捍衛自己球員立場，所以走上前去，也有預料會被趕下場。
史耐德也提到，鄭凱文被驅逐出場是此役輸球的主因，自己上去當然也為了好球帶做些抗議，其實鄭凱文表現很好，雙方球員都很認真打球，也希望好球帶對於雙方都要有公平性。
至於鄭凱文將球丟往三壘測界外區，才因此遭到驅逐，史耐德回應，這樣的情況不應該發生，不過他沒有看到，但主審走向投手丘的事情也不被允許。
今天投手群大亂，尤其先發投手鄭凱文僅投2.2局就退場，邱品睿也因傷離場，史耐德指出，目前都已經安排本周先發輪值，所以目前不會有計畫讓鄭凱文再上場，至於邱品睿明日還要做更進一步的檢查，才知道要不要更換投手來一軍。
(中時電子報)
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