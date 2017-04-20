是誰，綁架了我們的下一代？ (圖/黃梓甯 攝)

四月廿二日「世界地球日」，今年主題「說到做到愛地球」，邀請各界主動、自發為保護地球環境做一件事。呼應地球日的到來，網路上也有一支主題為「是誰，綁架了我們的下一代？」的查案活動引起網友熱烈討論。活動邀請網友一起查案，透過與綁架疑犯即時互動的對話遊戲，宣導如何透過改變每天用衛生紙的小習慣，來解救自己的下一代。

HowFun / 邊緣小孩拯救世界吧

故事是這麼開始的：幼稚園小女孩「邊緣人嘎嘎」收到北極熊大的訊息，抗議地球遭到人類破壞無法生存，揚言綁架人類的下一代。嗄嗄與同學討論之後，決定拍攝影片，叫大家上網站與通緝犯對話，解救人類下一代。這個列舉了樹林先生、北極熊大、冰山美人、海龜多毛為四大綁架人類嫌疑犯的活動網站，是以環保為宗旨的知名衛生紙品牌蒲公英，為了響應四月廿二日「世界地球日」所製作。希望消費者明白，環保並非遙不可及的遠大行動，每個人經由日常生活的小動作，例如使用對地球傷害較小的環保衛生紙，就可以為保護地球環境貢獻心力。

從嫌疑犯－北極熊大／冰山美人／樹林先生／海龜多毛之中營救人質。 (圖/截自活動網站)

活動網站中，綁架人類的四大嫌犯，背後都有值得同情的原因。例如北極熊大多年來無家可歸，一年內瘦了近百公斤；海龜多毛因為吃太多垃圾袋常便祕；冰山美人不斷出汗且冰點降低；樹林先生則被越來越不濃密的毛髮所苦。嫌犯因為地球生長環境遭到破壞，不得不綁架人類。在網站中，網友可以化身名偵探柯南，與嫌犯周旋，透過與嫌疑犯的對話，讓大家知道自己生活中的壞習慣到底是如何傷害地球。最後，只要選擇可做到的環保好習慣做為贖金的支付方式，就能夠成功拯救被綁架的人類。

與嫌疑犯北極熊大對話，找出是誰綁架了我們的下一代？ (圖/截自活動網站)

「一般消費者雖知道環保的重要，但總覺得環保跟自己沒有這麼直接相關。只是，當你的下一代有危機時，是否還能坐視不管？」這個趣味網站的背後，隱藏著蒲公英衛生紙宣導「環境保護從自身做起」的用心。蒲公英衛生紙本身就是環保的力行實踐者。從蒲公英這個品牌創立之初，就是訴求紙用不砍樹、100%再生紙製造、潔淨能源生產等環保概念。

蒲公英衛生紙100%再生紙漿製造，把綠色留在地球 (圖/黃梓甯 攝)

蒲公英環保衛生紙的催生者正隆公司表示，全球暖化不但受到全球關注，環保更是企業不可推卻的責任。在歐美國家，再生衛生紙已行之有年，普及度高，相反的，台灣家庭用紙絕大多數以原生紙漿製造。「如果只要正確使用衛生紙，就可以拯救600座大安森林公園，你願意改變習慣嗎？」正隆公司默默耕耘「與地球環境共生」的理念，二十多年前就陸續推出蒲公英環保擦手紙、蒲公英環保衛生紙，採風力發電製程減少二氧化碳排放量，降低空氣污染及水污染；使用再生紙漿不砍樹，保留原始森林。希望環保減碳的概念，如蒲公英的種子般，散播到各個角落，讓大家從蒲公英開始，隨手做環保。

這次配合「世界地球日」，蒲公英也推出線上抽獎活動，三月廿三日至六月三十日，只要上活動網站登錄發票、購買蒲公英環保衛生紙或在臉書分享活動，就有機會贏取英國經典品牌BROMPTON高級折疊車，以及瑞典知名戶外品牌北極狐Fjällräven的經典環保背包等多項大獎。

(中時電子報)