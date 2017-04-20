微風義式餐廳料理長鄭羽辰 奪台灣CAPUTO披薩大賽冠軍

鄭羽辰18日獲CAPUTO盃台灣大賽冠軍。（微風集團提供）

鄭羽辰製作披薩時用心專注，獲評審激賞。（微風集團提供）

義大利拿坡里披薩CAPUTO盃台灣大賽，是台灣最大型的披薩比賽，聚集大陸和韓國等地高手競技，18日由微風廣場義式餐廳Rosmarino年僅26歲的料理長鄭羽辰，一舉抱走「STG傳統組冠軍」和「創意組亞軍」兩項大獎，且拿下台灣區冠軍，鄭羽辰期望接下來能前往義大利與世界各地近500名披薩職人搶奪世界冠軍的殊榮，為台灣爭光，並為Rosmarino拿下第2座世界披薩冠軍獎盃。

鄭羽辰因麵糰的發酵、拉皮的技術及烘烤出來的色澤都相當完美，忠實呈現傳統義式披薩的精隨，獲義籍評審激賞，而最讓評審驚豔的是他採用CAPUTO兩種蛋白質含量較高的麵粉調和成披薩麵糰，是義大利披薩師傅都沒有嘗試過的配方，也因為這樣的亮眼表現讓鄭羽辰一舉拿下高分。

鄭羽辰念大二時就在義大利餐廳打工學做披薩，當時店裡的主廚陳柏壬是他的啟蒙恩師，讓他一頭栽進深奧的披薩世界。在6年的磨練期間，鄭羽辰還遠赴義大利拿坡里，在世界披薩拉皮冠軍開的店裡工作一個月。他在義大利工作時，幾乎每個晚上都要製作近600個的披薩，紮實的訓練讓他的技術愈來愈純熟。

奪下冠軍後，鄭羽辰表示比賽前並沒有特別再花時間練習，因為6年來的每一天都當作是練習，且持續不斷看影片學習新的技巧。由於目前工作的Rosmarino有得過義大利世界披薩冠軍的主廚黃振豪，每天打烊後他常會和黃振豪一起切磋，討論麵團的發酵、拉皮的技巧以及窯烤溫度的掌控，可見有今日的成績都是靠長時間的經驗累積。

鄭羽辰特別感謝微風及餐廳一直以來對他的支持，他可以不必因為台灣的消費者喜好而改變，繼續堅持做正統的拿坡里披薩。為了歡慶鄭羽辰在台灣區奪冠，23日前在Rosmarino憑微風積點禮遇會員資格消費披薩品項，抵扣會員點數100點，消費現抵100元，限內用，每桌限抵用一次。

(中時)