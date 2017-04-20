鐘文宗「鋼鐵人蛋雕」特展 高雄科工館展出逾百件蛋雕
鐘文宗「蛋雕、奇木、書法文創藝術展」即日起至5月20日在高雄科工館2樓咖啡藝廊展出上百件作品，經營鋼鐵業20多年、有「鋼鐵人蛋雕」稱號的鐘文宗至今創作逾600件大小不一的各式蛋雕，結合蛋雕、書法、漂流木、鋼鐵等不同元素創作該展。
在鋼鐵業界有「鋼鐵人蛋雕」稱號的高雄岡山岡洲特殊鋼董座鐘文宗經營鋼鐵、螺絲、模具20多年，熱愛藝術的他無師自通，鐘文宗表示從事蛋雕創作其實是偶然發現，多年前友人送他2顆鵝蛋，完美的弧度令他驚豔，不忍敲破食用，於是興起蛋雕保存的念頭，從此一頭栽進蛋雕的藝術創作，至今創作的蛋雕作品超過600件，小至鴿蛋、大到鴕鳥蛋。
鐘文宗說蛋雕必須聚氣凝神鑽研，每次心一靜就有靈感，雕蛋過程中包括呼吸吐氣和手的力道都是學問；以前用機械切割鋼材，現在改拿精細的蛋雕刀和電鑽筆雕蛋，蛋殼雖然脆弱，但沒有一般人想像中脆弱，萬一不小心雕壞了，轉念改變構圖紋路，又成了不同風格的創作，這是蛋雕最特別的地方。平均1顆蛋雕大約需6至8小時即可完成，他也運用漂流木、廢棄物裝飾蛋雕，以巧思將其化為藝術品，正因花費許多時間精力完成，對他而言都有獨特意義，因此他的蛋雕都是非賣品。
鐘文宗蛋雕特展即日起至5月20日在高雄科工館2樓咖啡藝廊展出，歡迎民眾免費來參觀蛋雕藝術之美。
(中時)
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