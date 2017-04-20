丹麥法院判引渡 崔順實之女提上訴

丹麥法院今天下令，將南韓總統彈劾案關鍵人物崔順實的女兒鄭維羅引渡回韓。

現年20歲的鄭維羅是引發街頭抗議和前總統朴槿惠遭彈劾的關說醜聞要角之一。她因簽證過期而於元月1日遭丹麥當局羈押，先前南韓方面已對她發出逮捕令。

在她被羈押後，南韓要求引渡，丹麥檢方在3月17日批准。鄭維羅隨後在丹麥阿爾堡（Aalborg）地方法院打引渡官司。

如今丹麥檢方在推特上說：「地方法院證實，鄭小姐將被引渡。」

但丹麥檢方發言人說，鄭維羅已立即提起上訴。1060420

(中央社)