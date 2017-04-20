暴力小英譴責反年改暴力 網友諷：就像童仲彥代言反家暴

2008年，國民黨榮譽主席連戰宴請時任海協會長的陳雲林，飯店外聚集許多抗議民眾與警方發生多起肢體衝突，許多警察、採訪記者與民眾紛紛倒地。（本報系資料照片）

反年改群眾19日包圍立院，幾位綠委進立院時受到推擠攻擊。蔡英文總統指要嚴辦反年改的脫序行為，遭網友翻出小英臉書舊文打臉，2008年民進黨也曾暴力抗議時任海協會長的陳雲林。

2008年陳雲林訪台，蔡英文發動「圍陳」抗議，以石頭等器物攻擊，造成100多位警察、群眾受傷，因此才有 「暴力小英」之稱。

時任國民黨主席的吳伯雄當時在晶華酒店夜宴陳雲林，綠營對賓客吐口水，還怒罵「台奸」，並猛拍打車輛、砸雞蛋，陳雲林因此被困晶華。蔡英文之後還在臉書慷慨激昂說，「逼人民走上街頭的，這才是真正的『暴力政府』」。

網友酸小英說：「童仲彥代言反家暴，蔡英文代言反暴力，陳水扁代言反貪汙，陳致中代言反嫖妓，柯建銘代言反關說。」「笑死，真的搞不清楚現在是馬還是蔡執政了。」「菜桶的現世報都是來的又快又準~」「民進黨譴責暴力？哈哈哈哈，暴力黨永遠兩套標準。」

(中時電子報)