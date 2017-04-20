暴力小英譴責反年改暴力 網友諷：就像童仲彥代言反家暴
反年改群眾19日包圍立院，幾位綠委進立院時受到推擠攻擊。蔡英文總統指要嚴辦反年改的脫序行為，遭網友翻出小英臉書舊文打臉，2008年民進黨也曾暴力抗議時任海協會長的陳雲林。
2008年陳雲林訪台，蔡英文發動「圍陳」抗議，以石頭等器物攻擊，造成100多位警察、群眾受傷，因此才有 「暴力小英」之稱。
時任國民黨主席的吳伯雄當時在晶華酒店夜宴陳雲林，綠營對賓客吐口水，還怒罵「台奸」，並猛拍打車輛、砸雞蛋，陳雲林因此被困晶華。蔡英文之後還在臉書慷慨激昂說，「逼人民走上街頭的，這才是真正的『暴力政府』」。
網友酸小英說：「童仲彥代言反家暴，蔡英文代言反暴力，陳水扁代言反貪汙，陳致中代言反嫖妓，柯建銘代言反關說。」「笑死，真的搞不清楚現在是馬還是蔡執政了。」「菜桶的現世報都是來的又快又準~」「民進黨譴責暴力？哈哈哈哈，暴力黨永遠兩套標準。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。