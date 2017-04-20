銀行和汽車類股帶頭 歐股上揚

彭博報導，在銀行和汽車製造類股領軍下，歐洲主要股市反彈。歐股昨天曾經歷5個月來最大跌幅。

道瓊歐洲600指數漲0.89點或0.24%，報377.24點。

英國股市FTSE 100指數跌33.14點或0.46%，報7114.36點。

法國股市CAC 40指數漲13.48點或0.27%，報5003.73點。

德國股市DAX指數漲16.01點或0.13%，報12016.45點。（譯者：中央社簡長盛）1060420

(中央社)