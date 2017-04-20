小威懷孕20周了 澳網竟是帶球封后
小威廉絲（Serena Williams）今年1月在澳網決賽打敗姊姊大威廉絲（Venus Williams），以生涯第23座大滿貫女單冠軍締造網球公開賽年代新猷。更驚人的是，如果大家的數學沒有算錯，小威當時竟是「帶球」奪冠的呢！
小威20日在Snapchat貼上穿著黃色泳衣、挺著大肚子的自拍照，並打上「20周」的字樣，宣告她和未婚夫、《Reddit》共同創辦人奧漢尼安（Alexis Ohanian）已經有了愛的結晶，這位35歲的網球天后準備當媽媽了。
小威去年12月接受奧漢尼安的求婚，1月出征澳網，除了在記者會大讚未婚夫，也說對婚事還沒思考太多，也許2月之後才會明朗，「我會開始用更大的格局來規畫我的人生。」
如今看來，小威當時的大格局規畫可能是「做人」！若以懷孕20周來推算，小威在澳網比賽當時已經「有了」！
小威因膝傷連續退出上月的印地安泉、邁阿密網賽，月初又宣布缺席羅馬網賽，如今又傳懷孕喜訊，看來法網、溫布頓都已篤定缺席。不過小威應該也不以為意，她和未婚夫目前正在度假，前天才po出被未婚夫抱在懷中的照片，滿臉幸福，接下來這段時間，大家應該會看到他們的連續放閃照。
(中時電子報)
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