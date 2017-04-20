英國會壓倒性通過提前改選 梅伊拒電視辯論
英國首相梅伊提議提前大選，今天已獲下議院表決通過，首相梅伊先前表示，提前大選可避免2020年退歐談判的關鍵收尾時刻與國內大選撞期。不過梅伊雖尋求連任，但她19日表示，在競選過程中，她不會參加電視辯論
英國首相梅伊日前要求國會同意於6月8日提前舉行大選，稱唯有此才能確保未來數年的政治穩定，提前改選國會，可讓新任首相在下次大選前有更多時間推動脫歐，以支撐英國展開退出歐洲聯盟的談判。
在今天投票中，英國國會下議院以522票贊成對13票反對壓倒性通過提前大選，提前於6月8日改選國會的提案。國會將於5月2日解散，進入將近6周的競選期。原定2020年改選，如今提前，加上去年6月的脫歐公投，等於英國選民在2年內第3度投下神聖一票。
梅伊表明她不會參加電視辯論，與在電視辯論上闡述政綱相比，她更願意走出門直接與選民溝通，遭到反對黨質疑，她是躲避民眾對她的質疑，。
(中時電子報)
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