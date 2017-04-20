聯準會：美經濟持續溫和成長

美國聯邦準備理事會（Fed）今天說，美國經濟在物價只有溫和上漲下持續擴張，但廠商和公司對包括低技術性員工在內的缺工抱怨也增加。

聯準會在被稱作褐皮書的經濟情況報告中說，由於產出持續增加，製造業普遍充滿樂觀氣氛，但某些人也擔心川普政府貿易政策不確定等問題。

聯準會全美12個地區的報告都再度顯示，自從3月調查以來，經濟繼續「溫和到中度的」成長。

不過在經濟成長和就業率上揚下，幾乎每一個區都出現缺工情形日益嚴重的跡象，不僅是高技術性的工作，連營造業也是如此。

缺工的結果導致薪資和獎金提高，每小時薪資不到11美元的工作減少，逼得南卡羅萊納州一家有25年歷史上的營造廠關門大吉。

工資上漲造成通貨過度膨脹的可能性也使聯準會憂心。聯準會預定5月2日至3日舉行政策會議。（譯者：中央社簡長盛）1060420

(中央社)