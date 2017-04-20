小排氣量未必省油 影響油耗因素還有哪些？
油耗表現在油價高漲的時代，已經成為許多人選購車款的重要考量之一，而一輛省油的車，確實可以降低後期的用車成本，但一般人都認為只要排氣量小，就一定省油，其實未必，小排氣量只是其中一項因素，其他還有許多層面都會影響油耗。
引擎技術
引擎技術一向是各大車廠的角力舞台，而引擎技術對於油耗表現具有一定程度的影響，所以在選購車輛時，可以先透過了解引擎，來判斷車款是否有使用較新的技術，因為技術越先進的引擎，對於燃料使用的效率也越高。
變速箱種類
變速箱種類對於油耗表現也有決定性的影響，但受到駕駛人駕駛習慣所左右，因此從理論上說，並沒有哪種變速箱是絕對省油的，但在不考慮駕駛技術下，手排變速箱要比自排變速箱來得省油，而CVT變速箱，能夠使發動機的動力進行無間斷傳遞，油耗表現還是相當不錯的，至於DCT變速箱，由於換擋速度很快，因此動力傳遞效率也比較高，在高速行駛時比較省油。
車重
而車輛的「空車重量」也會直接影響油耗，所謂「空車重量」指的就是汽車按出廠技術條件裝備完整(含備胎、工具等安裝)，再加上裝滿各種油水後的重量。因此如果重量較輕，不僅能具備更好的機動性，同時也能在一定程度上降低油耗。
風阻
風阻的大小直接取決於汽車的外形，數據顯示，當車輛以80km/h的速度行駛時，就要有60%的動力輸出來克服風阻，而當車速超過200km/h時，就要有超過85%的動力輸出是用來克服空氣阻力。因此車輛行駛中會遭遇到的空氣阻力，也會影響到油耗。
(中時電子報)
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