香蕉可防高血壓 但你每天得吃這麼多...
現代人文明病一籮筐，高血壓的問題困擾許多人，而多攝取香蕉，已被證實可以有效預防高血壓，但前提是，你每天得要吃下11根香蕉，才能達到保健目的。
因為富含鉀元素，香蕉、番薯和菠菜這些食物，有助於平衡我們體內的鹽分，從而幫助預防高血壓。而最新研究也顯示，這些有益的礦物質與常用來降血壓的利尿劑作用相似。
雖然降低鈉的攝入，仍是很好的降低血壓的方式，但專家表示，由於保持高鉀的飲食，就像在服用利尿劑，因此多攝取富含鉀元素的飲食，對血壓控制同樣重要。
但要吃多少才夠呢？根據研究，成年人每天至少要攝入4.7g富含鉀元素的食物，才能觀察到有益的變化，但事實上，因為每一隻香蕉平均只含有420毫克的鉀，所以，這代表你必須一天要吃下11根香蕉才能達到保健目的。
(中時電子報)
文章來源：《dailymail》
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