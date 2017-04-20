韓媒亂報 尼米茲號否認下週抵朝鮮海域
南韓聯合新聞通訊社日前報導，美國航空母艦尼米茲號打擊群將於下週抵達朝鮮海域。尼米茲號官員今天指出，這是錯誤報導，打擊群目前在南加州海域演練。
尼米茲號（USS Nimitz）公共事務官員莫里森（Ensign Meagan Morrison）在官方臉書（Facebook）指出，近期有許多新聞媒體引述南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）及其他南韓媒體的消息報導，錯誤陳述尼米茲號打擊群正前往日本海與朝鮮半島海域，並將於下週和其他兩個航母打擊群進行演習。
莫里森表示，這是錯誤報導，尼米茲目前在美國南加州海域演練，準備新的部署任務。
許多國際媒體引用韓媒消息報導，美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）、雷根號（USS Ronald Reagan）與尼米茲號（USS Nimitz）3個打擊群，將於下週在朝鮮海域聯合操演，甚至指這是川普政府不排除對北韓動武的訊號。
事實上，尼米茲號4月中下旬在南加州聖地牙哥（San Diego）軍港附近海域進行演練，準備駛往太平洋地區是公開資訊，不太可能於月底抵達朝鮮海域。
隸屬第7艦隊的雷根號在日本橫須賀軍港維修，準備新的輪調任務。
至於從白宮到五角大廈都表示已前往南韓附近海域的卡爾文森號，早前自曝位於印度洋海域，也未在北韓飛彈危機期間，如官方所言到位，讓川普政府相當尷尬。卡爾文森號目前已北向駛往朝鮮海域。1060420
(中央社)
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