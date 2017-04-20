川普超吸金 就職典禮捐款31億
川普本身有錢之外，吸金能力也一流，美國聯邦選舉委員會周三公布的文件顯示，美國總統川普的就職典禮破紀錄獲一億七百萬美元（約31億台幣）捐款。其中拉斯維加斯金沙集團主席艾德森（Sheldon Adelson）捐出500萬美元（約一億五千萬），為史上對就職典禮的最大筆捐款。
據了解，川普就職典禮所獲捐款，比八年前歐巴馬創下的最高紀錄高出一倍。除了拉斯維加斯金沙集團主席艾德森基金經理辛格（Paul Singer）、電信AT&T捐了兩百萬美金(約台幣6千萬台幣)，波音公司、美式足球隊新英格蘭愛國者羅伯特（Robert Kraft），亦分別川普捐款100萬美元（約3千萬台幣）。Google、美國銀行、摩根大通等企業亦有捐款。
川普早前在佛州海湖莊園設宴款待中國國家主席習近平，其女兒伊凡卡的公司在華註冊商標申請同日獲批，惹來外界認為有自肥嫌疑，中國外交部周三回應指事件純屬媒體炒作。
(中時電子報)
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