巴薩再遭尤文完封 無緣歐冠4強
歐洲足球冠軍聯賽最後4強20日出爐，由阿根廷球星梅西（Lionel Messi）領銜的西甲豪門巴塞隆納，回到紐坎普主場仍無法拆解義甲冠軍尤文圖斯防線，全場19次射門僅1射正，最終兩軍0比0戰平，尤文以兩回合總比分3比0晉級。
法甲摩納哥帶著首回合客場3比2勝德甲多特蒙德的優勢回到主場，開賽17分鐘內就由姆巴佩（Kylian Mbappe）、法考（Radamel Falcao）各進1球，最後以3比1再勝多特，兩回合總比分6比3晉級。
這是摩納哥繼2004-05賽季拿下歐冠亞軍後，相隔12年再度回到歐冠4強之列。18歲的法國前鋒姆巴佩開賽3分鐘就踢開多特大門，也成為首位生涯頭4場歐冠淘汰賽都能進球的射手。
「馬德里雙雄」皇家馬德里、馬德里競技前一天就已晉4，加上今天出現的尤文、摩納哥，4隊將透過抽籤決定準決賽對戰戲碼。而本季歐冠在8強就無英超球隊，如今德甲拜仁慕尼黑、多特蒙德也雙雙出局，形成歐洲三大聯賽僅西甲兩隊打入4強，英超、德甲全都缺席的罕見情況。
(中時電子報)
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