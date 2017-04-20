各地悶熱高溫32度 全台降雨機率高 週五鋒面通過

今天（２０日）各地仍然悶熱，白天高溫有32度。(本報系資料照)

今天（２０日）各地仍然悶熱，白天高溫有32度，由於低層的西南風偏強，在臺東一帶容易因為沉降作用出現局部高溫，提醒您要特別注意高溫的狀況，外出活動多補充水分；在降雨方面，南方水氣北移，使天各地天氣不穩定，全台都有降雨可能，提醒外出要記得攜帶雨具備用，而西南風的迎風側，即中南部地區及澎湖，更要注意雷雨及局部較大雨勢。

根據中央氣象局資料顯示，週五（２１日）鋒面通過，這道鋒面結構相當札實，各地都會出現明顯的雨勢，西半部及東北部地區甚至會有雷雨出現，並有局部較大雨勢發生的機率，提醒您除了外出要攜帶雨具，交通行車也要注意安全；溫度方面，北部及東半部白天就會有稍轉涼的感覺，但直到下半天起東北季風明顯增強，各地降溫才會較明顯。

另外，金門及馬祖地區仍易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，今天北部及高屏地區為橘色提醒(過敏性族群不健康)，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)