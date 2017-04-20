北韓核武開發資金來源？揭密吸金五大招

外界好奇金正恩發展核武的錢都從哪裡來？(圖片取自美聯社)

北韓最近試核動作頻頻更與美國互相嗆聲，彷彿核戰一觸即發，引起世界關注，但外人好奇北韓經濟不佳，2015年的國內生產毛額（GDP）約為300億美元左右，只有南韓的2.2%。而且與世隔絕卻有資金可以發展核武，讓人匪夷所思，也不經好奇這些錢都從哪裡來？據了解，北韓將四分之一GDP投入發展核武。財經媒體CNBC更請專家分析北韓的核武開發五大資金來源。

1、中國

北韓對外貿易其中對中國貿易占的四分之三甚至更高。美韓政策方案主任斯奈德（Scott Snyder）指出，雖然中國可以停止對北韓提供能源和食物援助，但若如此，可能有大量難民穿越邊界、進入經濟不佳的中國東北地區，這是中國所不樂見的狀況。

2、販賣奴工與天然資源

大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員曼寧（Robert A. Manning）指出，北韓將自己國家的勞工派往中國、俄羅斯等地，賺來的薪水上繳政府。出口煤炭等天然礦物資源也幫北韓賺進人民幣、美元、歐元等強勢貨幣，而這些賺來的錢大多投入核武開發還有鞏固金正恩的政權。

3、販賣武器

分析師Anwita Basu指出，北韓經濟基本上是由軍事武器交易運行的，北韓製武器主要賣給非洲國家。政治分析師也懷疑，北韓和伊朗在核武開發上有合作關係。

據了解，北韓利用其在非洲的建設公司建造軍用武器、安全相關設施。埃及去年攔截了一艘來自北韓的船艦，上面載有3萬發北韓製PG-7可攜式火箭彈與各種武器零件。

4、販賣偽藥

大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員曼寧，北韓為了賺錢，擁有規模可觀的偽藥產業。據了解，北韓自製一款山寨版威而鋼當成草藥外銷，賺取了大量外幣。

5、網路犯罪

孟加拉央行在紐約聯準銀行的帳戶去年遭駭客竊走8100萬美元(約台幣25億)，華爾街日報據知情人士爆料，這個幕後駭客就是北韓，且其中可能有中國金融機構居中協助，甚至向北韓提供資金渠道。

(中時電子報)