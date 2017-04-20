百萬富翁最愛女性第一條件 不是大胸而是…
嫁給有錢人可能是許多女性的夢想，但你知道百萬富翁喜歡怎樣的女人嗎？澳洲一位專門經營百萬富翁聯誼公司的兩性關係專家，早前訪問超過200位男性，發現原來大胸部不是這些男性的第一條件，女性的笑容才是這些有錢人認為最吸引人的元素。
沃德（Louanne Ward）經營百萬富翁聯誼公司，替這些鑽石王老五介紹對象最高收取15000美元(台幣約45萬)的仲介費，而閱人無數的沃德在調查中詢問超過200多位男子，調查這些有錢人喜歡怎樣的女性，將資料中分為外在及內在。
發現而在外在吸引元素中，最多男子認為第一條件是甜美的笑容，再來才是眼神、臀部、胸部，還有就是腿、長髮、指甲等。令人意外的是，原以為男性在意的胸部只排第四，而比起胸部，有錢人對女性流露出的眼神和臀部的線條更加在意。沃德表示：「男子不會喜歡你皺眉，但必然會喜歡你的笑容。」
內在方面，這些百萬富翁在意的是女性的智慧，沃德說：「男性要與女性溝通，聰明的對話對男性很重要。」。再來依序條件是女性化、活潑、幽默自信、甚至還有性慾強，對這些百萬富翁而言，除了個性好之外，床上的契合程度也相當重要。
(中時電子報)
文章來源：Millionaire matchmaker reveals the top traits her high-profile male clients look for in a partner (and some of them might surprise you)
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