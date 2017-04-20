性騷醜聞 福斯新聞網20年主持人丟工作

比爾‧奧雷利。(美聯社)

在美國福斯新聞網(Fox News)擔任主持人長達21年的比爾‧奧雷利(Bill O’Reilly)，在面臨一連串性騷擾指控後，該新聞網決定終止與他的合約，奧雷利對此表示相當沮喪，表示這些都是不實指控。

根據CNN報導，新聞網的母公司─二十一世紀福斯公司(21st Century Fox)─美國時間周三下午宣布終止奧雷利的節目「奧雷利實情」(The O’Reilly Factor)。據商業內幕(Business Insider)，奧雷利的聲明表示，他對這份工作相當自豪，宣稱這些指控完全沒有根據，他對因此丟了工作感到相當氣餒。

福斯新聞網之前和奧雷利簽下的多年合約，可能會使得該新聞網必須賠他千萬美元，但合約內容是否有相關條款讓福斯得以免於賠償，則不得而知。

本月初《紐約時報》(New York Times)報導，奧雷利和21世紀福斯公司以1,300萬美元的代價，和5名指控奧雷利性騷或言語虐待的女性達成和解，消息傳出後至少60家廣告商從奧雷利的節目撤下他們的廣告。

21世紀福斯公司董事魯柏·梅鐸(Rupert Murdoch)表示，奧雷利是美國有線電視史上收視率最高的人物之一，但該公司也是經過與外部顧問密切協商後才決定開除他的，梅鐸也回應福斯員工最近士氣低迷的現象，感謝他們的辛勞並鼓勵他們繼續創造佳績。

福斯新聞網也立即調整主持人和節目的安排，但長期批評奧雷利的團體Media Matters for America的領導人Angelo Carusone在聲明中指出，廣告商撤出只是因為他們意識到福斯新聞網不認為性騷是件壞事，只是對生意來說不好。福斯網是因為奧雷利的節目流失廣告、失去商業價值，所以才開除奧雷利。

(中時電子報)