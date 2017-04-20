青春美展高雄登場　15校19系畢業聯展2個月

「2017青春美展」4月7日起至6月13日在高雄文化中心和大東文藝中心陸續登場，總共有15所學校19個美術與視覺藝術相關科系的畢業生作品聯展。圖為高雄中華藝校美術科劉庭瑄（中）和同學以橡皮擦和飛機木創作的畢業展作品《刻板印象》（前中）在高雄至真堂2館展出，她與前來參觀的父母劉坤潮（右）和陳鳳春（前排左）3人在作品前合影。（王錦河攝）

嘉義大學視覺藝術學系鍾佳衛畢業展油畫《人格分裂1》（中）在高雄至真堂3館展出，吸引參觀學生們自拍留念。（王錦河攝）

台南大學視覺藝術與設計學系李駿偉創作的紙本設色畢業展作品《沉》（左）在高雄至真堂1館展出，美麗倩影吸引1位男子拍攝。（王錦河攝）

屏東大學視覺藝術學系曾毓屏創作的畢業展油畫《刻板印象》在高雄至高館展出，吸引學生和民眾參觀，地板倒映出作品色彩。（王錦河攝）

高雄中華藝校美術科楊馨慈以紙類和環氧樹脂創作的《宇宙裡的我》（中）和畢業生作品在高雄至真堂2館展出，吸引學生和民眾參觀。（王錦河攝）

台南大學視覺藝術與設計學系黃昱兒創作的油彩《兩季：夏》（中）和畢業生作品在高雄至真堂1館展出，吸引學生和民眾參觀，地板倒映出作品色彩。（王錦河攝）

台南大學視覺藝術與設計學系畢業展《集體潛意識》在高雄至真堂1館展出，吸引屏東大學視覺藝術系學生觀摩。（王錦河攝）

台南大學視覺藝術與設計學系陳鴻利創作的畢業展油彩《我們都病了嗎？》（中）在高雄至真堂1館展出，吸引學生和民眾參觀。（王錦河攝）

高雄中華藝校美術科畢業展《視力X藝像》在高雄至真堂2館展出，吸引學生和民眾參觀。（王錦河攝）

高雄中華藝校美術科蔡楷文創作的畢業展油畫《Eating Time 系列》在高雄至真堂2館展出，吸引參觀學生們一同合影。（王錦河攝）

台南大學視覺藝術與設計學系畢業展《集體潛意識》在高雄至真堂1館展出，幾位特殊造型學生參觀時一同合影。（王錦河攝）

台南大學視覺藝術與設計學系畢業展《集體潛意識》在高雄至真堂1館展出，吸引學生和民眾參觀拍照。（王錦河攝）

高雄中華藝校美術科畢業展《視力X藝像》在高雄至真堂2館展出，吸引學生和民眾參觀。（王錦河攝）

台南大學視覺藝術與設計學系畢業展《集體潛意識》在高雄至真堂1館展出，兩位學生參觀時一同以手機合影。（王錦河攝）

高雄中華藝校美術科學生在高雄至真堂2館畢業展，現場還有學生為參觀民眾人像速寫。（王錦河攝）

屏東大學視覺藝術學系游晴閔（中）創作的畢業展油彩《偽裝》在高雄至高館展出。（王錦河攝）

屏東大學視覺藝術學系游晴閔創作的畢業展油彩《偽裝》在高雄至高館展出。（王錦河攝）

屏東大學視覺藝術學系謝汶宜（中）創作的畢業展油畫《「閨」系列：午後、晨間、日常、午間的吉他聲》在高雄至高館展出。（王錦河攝）

屏東大學視覺藝術學系謝汶宜創作的油畫《「閨」系列》（左）和畢業生作品在高雄至高館展出。（王錦河攝）

屏東大學視覺藝術學系柳宛汝以鐵創作的畢業展《無法分離》在高雄至上館展出，吸引學生和民眾參觀。（王錦河攝）

屏東大學視覺藝術學系蔡旻志創作的紙本水彩畢業展《凝．視，尋夢者，皎潔，鬼湖之戀》（右）在高雄至上館展出，吸引學生參觀。（王錦河攝）

嘉義大學視覺藝術學系林心瑩創作的陶藝畢業展《夢境符號－魚》（中）在高雄至真堂3館展出，吸引學生參觀。（王錦河攝）

嘉義大學視覺藝術學系畢業展在高雄至真堂3館展出，吸引民眾參觀，地板倒映出作品。（王錦河攝）

嘉義大學視覺藝術學系畢業展在高雄至真堂3館展出，吸引學生和民眾參觀。（王錦河攝）

嘉義大學視覺藝術學系畢業展在高雄至真堂3館展出，吸引參觀學生拍照留念。（王錦河攝）

嘉義大學視覺藝術學系陳姍姍（左）畢業展油畫《跟我做朋友好嗎》（右）在高雄至真堂3館展出。（王錦河攝）

「2017青春美展」4月7日起至6月13日在高雄文化中心和大東文藝中心陸續登場，總共有15所學校19個美術與視覺藝術相關科系的畢業生作品聯展，呈現學生們的青春巧思創作。

從2010年起由高雄文化局主辦的「青春美展」已邁入第8年，今年「美術類」作品在高雄文化中心至真堂1、2、3館、至高館、至上館陸續展出；「視覺設計類」作品在大東文藝中心ABCD區展覽館展出，藉由不同展場氛圍與場域特性營造作品最佳展覽效果，也讓不同區域的居民有機會欣賞各校學生的藝術創作。

「2017青春美展」參展學校來自新北、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、金門等地，包括台南大學、嘉義大學、屏東大學、台南應用科技大學、南華大學、長榮大學、高雄師範大學、台灣藝術大學、樹德科技大學、正修科技大學、台東大學、東方設計學院、金門大學等13所大學院校及高雄中華藝校與鳳新高中2所高中共15所學校參展，展出內容包括西畫、水墨、書法、攝影、立體造型、複合媒材及數位影音等各類藝術創作，歡迎大家「藝」起來觀賞。

高雄文化中心展期如下：

4月7至18日檔期：台南大學視覺藝術與設計學系在至真1館展出、高雄中華藝校美術科在至真2館、嘉義大學視覺藝術學系在至真3館、屏東大學視覺藝術學系在至高、至上館。

4月21至5月2日檔期：台南應用科技大學時尚設計系在至真1館、南華大學視覺與媒體藝術系在至真2館、長榮大學書畫藝術系在至高、至上館。

5月5至16日檔期：高雄師範大學美術系在至真1、2館。

5月19至30日檔期：台南應用科技大學美術系在至真1、2館。

6月2至13日檔期：台灣藝術大學古蹟藝術修護系在至真1館、長榮大學美術系在至真2館、至高、至上館、高雄鳳新高中美術班在至真3館。

高雄大東文藝中心展期如下：

4月28至5月2日檔期：樹德科大室內設計系在大東ABC區。

5月5至11日檔期：樹德科大生活產品設計系在大東ABC區、正修科大建築與室內設計系在大東D區。

5月15至22日檔期：台東大學美術產業系在大東ABC區。

5月25至31日檔期：東方設計學院美術工藝系在大東ABC區、樹德科大視覺傳達設計系在大東D區。

6月3至7日檔期：金門大學建築系在大東ABC區。

(中時)