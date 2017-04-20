青春美展高雄登場 15校19系畢業聯展2個月
「2017青春美展」4月7日起至6月13日在高雄文化中心和大東文藝中心陸續登場，總共有15所學校19個美術與視覺藝術相關科系的畢業生作品聯展，呈現學生們的青春巧思創作。
從2010年起由高雄文化局主辦的「青春美展」已邁入第8年，今年「美術類」作品在高雄文化中心至真堂1、2、3館、至高館、至上館陸續展出；「視覺設計類」作品在大東文藝中心ABCD區展覽館展出，藉由不同展場氛圍與場域特性營造作品最佳展覽效果，也讓不同區域的居民有機會欣賞各校學生的藝術創作。
「2017青春美展」參展學校來自新北、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、金門等地，包括台南大學、嘉義大學、屏東大學、台南應用科技大學、南華大學、長榮大學、高雄師範大學、台灣藝術大學、樹德科技大學、正修科技大學、台東大學、東方設計學院、金門大學等13所大學院校及高雄中華藝校與鳳新高中2所高中共15所學校參展，展出內容包括西畫、水墨、書法、攝影、立體造型、複合媒材及數位影音等各類藝術創作，歡迎大家「藝」起來觀賞。
高雄文化中心展期如下：
4月7至18日檔期：台南大學視覺藝術與設計學系在至真1館展出、高雄中華藝校美術科在至真2館、嘉義大學視覺藝術學系在至真3館、屏東大學視覺藝術學系在至高、至上館。
4月21至5月2日檔期：台南應用科技大學時尚設計系在至真1館、南華大學視覺與媒體藝術系在至真2館、長榮大學書畫藝術系在至高、至上館。
5月5至16日檔期：高雄師範大學美術系在至真1、2館。
5月19至30日檔期：台南應用科技大學美術系在至真1、2館。
6月2至13日檔期：台灣藝術大學古蹟藝術修護系在至真1館、長榮大學美術系在至真2館、至高、至上館、高雄鳳新高中美術班在至真3館。
高雄大東文藝中心展期如下：
4月28至5月2日檔期：樹德科大室內設計系在大東ABC區。
5月5至11日檔期：樹德科大生活產品設計系在大東ABC區、正修科大建築與室內設計系在大東D區。
5月15至22日檔期：台東大學美術產業系在大東ABC區。
5月25至31日檔期：東方設計學院美術工藝系在大東ABC區、樹德科大視覺傳達設計系在大東D區。
6月3至7日檔期：金門大學建築系在大東ABC區。
(中時)
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