文博會》「春天的家宴」秀創意、金城武腳踏車好吸睛

2017台灣文博會台中館-充滿花藝與綠意的展場。（文博會提供）

四月春暖花開，來「文博會」看台灣設計學創意、從生活中品文化！昨（19日）在台北三展區開展的文博會又帶給台灣喜愛藝術、設計朋友大驚喜！以「我們在文化裡爆炸」概念，今年文博會開場以Hip-top歌曲展開，突破以往傳統藝文、戲曲表演！看得出文化部求新求變的另一面！

台中市政府以「花沁藝」為策展主題，提前將花博美學浪潮在文博會的舞台綻放芬芳。（林宜靜 攝）

話說今年文博會亮點多多！各縣政府秀出自家創意，如台中市政府以「花沁藝」為策展主題，提前將花博美學浪潮在文博會的舞台綻放芬芳，百花吐艷，還有前陣子金城武在台東伯朗大道所騎的腳踏車。

金城武在台東伯朗大道所騎的腳踏車也是台灣設計界的驕傲。（林宜靜 攝）

彰化縣政府以「幸福時光彰化味」用美食、文創讓你瞧瞧地方特色之美。（林宜靜 攝）

彰化縣政府以「幸福時光彰化味」用美食、文創讓你瞧瞧地方特色之美；只租不賣的「藝術銀行」今年以《上班自由式─找到幸福的7 種可能》為主題，透過藝術設計讓上班增加小確幸，在昨日導覽會中還邀請黃子佼講解，精通當代藝術的佼佼幽默解說，讓與會來賓從品藝術中獲得快樂！

黃子佼受「藝術銀行」之邀導覽《上班自由式─找到幸福的7 種可能》。（林宜靜 攝）

5位「趨勢特別獎」得獎代表與展品合影。（文化部提供）

此外，2017台灣文博會文創精品獎於19日晚上在華山文創園區舉辦頒獎典禮，今年共計有232家廠商475件作品報名參賽，共頒發5件趨勢特別獎及25件文創精品獎。文化部表示，今年文創精品獎得獎作品以文化爆炸的深刻內涵，反映當代設計語言，帶出品味生活全貌，將引領台灣走向國際！

晚宴以「春天的家宴」為主題，以台灣特色食材呈現，體驗食材背後的在地故事及精神。（文化部提供）

文化部長鄭麗君頒發5位文創精品獎「趨勢特別獎」得主獎座。（文化部提供）

此外，頒獎現場另一重頭戲是以「春天的家宴」帶起晚宴氣氛，由種籽設計淦克萍總監策劃，每一道特色食餐以台灣特色食材呈現，結合節氣與風土，深入食材背後的在地故事、在地精神，呈現台灣的「家宴」。並邀請金曲獎歌手林生祥演唱，在「視、聽、觸、味、嗅」五感體驗下，傳遞屬於我們的台灣味，並將這滋味文化傳遞國際。

美麗的「藍染」背後有動人的故事、也展現台灣蓬勃發展的設計力與技藝之美。（林宜靜 攝）

為延續「家宴」的情感，在台灣文博會展期間，華山1914文創園區設立有快閃店「民間什貨店」，專售368鄉鎮市區好味道，並規劃每日精選故事「果實日、米日、醬日、鹽日、草水日」，尋找自己與土地、與環境、與人，之間的關係，找出生活中種種的情感印記，也歡迎民眾踴用前往「民間什貨店」購買台灣的在地好滋味。

文博會中展現台灣各地文創設計，讓人透過設計瞭解台灣之美。（林宜靜 攝）

當台灣正因意識型態，氣氛處於對立不安時，前陣子也傳出八田與一雕像遭「斷頭」！如何從「文化」融合、凝聚力量更是當前的我們所需重視的！尊重多元文化、從各國間相互切磋，將台灣文化推向國際！從不同特質的文化通過相互間接觸、交流溝通進而相互吸收、滲透與學習！

台灣創意蓬勃！沒想到「媽祖」和「菜瓜布」透過藝術家巧手也能變成精美設計品。（林宜靜 攝）

文博會已經舉辦第7年了，每年都讓我們看到台灣藝術家、設計界的創意與驕傲！別以為台灣經濟只能靠高科技，其實文化的滲透力、感染力才是無遠弗界的！趁著春暖花開，來文博會走走吧！從各式工藝品看看台灣設計界的創意，從串連好店看看台灣還有哪些不一樣！藝術就在我們生活中，等待著你去發現！

仔細瞧瞧！這套沙發桌椅是用什麼製作的！（林宜靜 攝）

2017台灣國際文化創意產業博覽會。（林宜靜 攝）

2017台灣國際文化創意產業博覽會

日期：4月19日～4月23日

地點：松山文創園區、華山1914文創園區、花博公園爭艷館

(中時電子報)