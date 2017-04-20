提高生育意願 衛福部擬補助「妊娠糖尿病」篩檢

部分沒有糖尿病史的孕婦，懷孕過程因體內荷爾蒙分泌濃度的改變，進而罹患「妊娠糖尿病」，若沒有檢查出來並加以治療，不僅會傷及自身健康，也恐增加胎兒早產、難產、心跳停止的風險。衛福部擬就「孕婦妊娠糖尿病篩檢」進行補助，達到孕婦和嬰兒平安、提高生育意願的結果。

衛福部今就「少子化辦公室政策目標設定及分工規劃進度」赴立院報告進度。報告內容第二項「建構安心懷孕及生育環境」當中，提出在「第2孕期增加妊娠糖尿病篩檢」來減輕國人育兒壓力，進而提高生育意願，解決我國低迷的出生率。

統計顯示，妊娠糖尿病的發生率約1~3％。國泰醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫說，懷孕第24~28周期間，是罹患妊娠糖尿病的高峰期，除了「體質」是一大因素，「肥胖」也是罹病的危險因子，尤其我國因少子化，長輩聽到媳婦、女兒懷孕，多會積極替孕婦進補，導致體重增加太快而罹病，「非常有篩檢補助的必要性」。

賴宗炫說，過去妊娠糖尿病是採自費檢測、每次430元，檢查方式是請孕婦在禁食8小時後，攝取75公克的糖水，接著檢測攝取前、攝取後1小時和2小時的血糖，若有任一項數值超標便屬罹病。他補充，若未及時治療，不僅孕婦易併發妊娠高血壓、妊娠毒血症等疾病，胎兒也易早產、難產、心跳停止、成為巨嬰，不可不慎。

懷孕勢必伴隨著體重增加，但若增加過頭，也易誘發妊娠糖尿病。賴宗炫提醒，正常體型的孕婦，整個孕期理想的增加體重為11~12公斤，BMI（身體質量指數）在懷孕前就超標者，懷孕增加體重以8~9公斤為限，BMI過低者，則可增加到12~15公斤。

(中時)