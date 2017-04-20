4月20日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●總統令 年改堅持到底 暴力嚴懲嚴辦

立法院昨天審查年金法案，反年金團體在立院「圍城」引爆衝突，部分立委與首長與反年金群眾在推擠過程中受傷，蔡英文總統昨召開記者會，態度強硬的表示，絕對不能放任以暴力來拖延改革腳步，對於這種暴力的脫序行為，警方一定會嚴辦，年金改革「絕對堅持到底」。

●李四川：1372億城鄉建設是綁樁

「鋪點仔膠（瀝青）也叫前瞻？」行政院推動前瞻基礎建設計畫，新北市副市長李四川昨出席立法院公聽會，批評前瞻城鄉建設內容竟然包括改善停車問題、提升道路品質，「這不是平常各地方政府都在做的嗎？」內容不前瞻，卻想用特別條例擺脫預算法監督，讓人懷疑根本就是綁樁。

●謝依涵痛哭去地獄贖罪 免死

犯下八里雙屍命案的謝依涵，3度被判處死刑，她接受法官訊問時，數度痛哭說「如果地獄存在，要去那贖罪」；高院更二審以有教化可能，將她改判無期徒刑，最高法院昨維持更二審判決，認定謝女再犯風險不高，給予最長期的監禁輔導、教化，可改過遷善重返社會，謝逃過一死確定。

重點要聞

●謝依涵 殺2人逃死定讞

震驚社會的八里媽媽嘴咖啡店雙屍命案，被告謝依涵歷經四年審理，其間三度判死刑，最高法院昨維持更二審判決，援引專家的心理評估鑑定，認定謝女已認錯反省，且親友同事對她「零負評」，至今不離不棄寫信鼓勵她等理由，認定謝依涵只要藉長期監禁輔以教化，再犯風險不高、矯正可能性高，判謝女無期徒刑定讞。判決一出，引發網友痛批「司法奇蹟」、「法官鼓勵沒前科的人殺人！」

●退休師嘆：月退不夠請外勞

立法院昨審年金改革法案，抗議團體從前晚就夜宿立院，昨早更與要進入立院的立委、官員爆發嚴重推擠衝突。立院協商後決議加開2場公聽會後再審法案，抗議民眾才散去。監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南昨強調，公聽會、實質審查時一定會再回來表達訴求。參與抗爭的退休警察說，年改後退休金砍半只剩3萬多元，根本不足為生，只能抗爭。

●離譜 外交官 面譏毛利國王沒用

糗大了！綠委陳瑩爆料，我外交官、亞太司副司長林恩真竟在一場宴會，當著紐西蘭外賓的面，直接稱紐西蘭原住民毛利人的國王「沒有用」，怎知該外賓竟聽得懂中文，相當失禮；陳瑩批林恩真下月將赴澳洲擔任副大使，「丟盡台灣人臉」，根本不該外派。外交部昨說，已著手查處，若屬實將依人事法規處理。《蘋果》昨連絡不上林恩真，不知其回應。

重點要聞

●年改轉折 加開兩場公聽會

年金改革法案昨在立法院初審，場外爆發零星衝突。國民黨團未提版本，改策略提議公聽會，民進黨團以退為進，最後達成共識：下周針對公務人員跟教職員各開一場公聽會後，「公務人員退休撫卹法」、「公立學校教職員退休撫卹條例」草案，進入實質審查。

●2億贓款想歸還 大陸「已讀不回」

兩岸關係急凍，我方檢察機關查扣跨境詐騙案件逾兩億元贓款，欲返還大陸被害人也遭波及。法務部指出，為返還贓款向大陸提出司法互助請求共卅件，但對岸「已讀不回」，盼兩岸盡速協商訂出「返贓機制」。

●前瞻公聽會 各縣市出奇招搶錢

前瞻基礎建設城鄉建設公聽會昨天在年金改革抗議聲中登場，地方首長各出奇招爭預算。台北市長柯文哲直說要的不多，只要七十六億預算，還拍胸脯保證最有執行能力；新北市副市長李四川批許多項目如「選舉綁樁」；嘉義縣長張花冠喊窮「連買樂透錢都沒有」；花蓮縣長傅崐萁諷刺「各地都是輕軌建設，是台灣奇蹟」。

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●反年改施暴 追打首長立委

立法院司法及法制委員會昨審查攸關年金改革的「公務人員退休撫卹法草案」，場外卻發生多起反年改群眾施暴事件，包括台北市長柯文哲等縣市長、銓敘部長周弘憲、民進黨立委王定宇、時代力量立委徐永明等都遭到反年改人士包圍、追打，多人掛彩，反年改人士甚至企圖「盤查」前往採訪的媒體記者，還有媒體ＳＮＧ車車窗被砸，各式離譜行徑與暴行充斥街頭。

●卜睿哲等44位國際人士 促習近平「釋放李明哲」

非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國關押已逾一個月，中國官方迄今不願透露李明哲人在何處，更阻撓家屬探視。包括美國在台協會前理事主席卜睿哲等四十四名國際學者專家，日前發表一封「給習近平的公開信」，指出中國的做法已經侵害人權，要求儘速釋放李明哲。

●涉貪近千萬 國民黨籍屏市長夫婦各重判16年

國民黨籍屏東市長林亞蒓與夫婿陳俊良（已改姓氏為藍俊良）夫婦涉貪案，屏東地方法院昨依貪污治罪條例中公務員共同連續犯利用職務上機會詐取財物等罪，重判兩人應分別執行有期徒刑十六年，褫奪公權五年。屏東縣政府表示，判決已構成停職要件，將於判決書送達後指派代理市長。

(中時電子報)