台灣文博會開幕晚宴 日月潭紅茶香
文化部主辦、台北市政府及交通部共同舉辦的2017台灣文博會，19日在華山、松山文創園區及花博公園館同步登場！昨開幕晚宴，策展單位特別邀請南投縣魚池鄉公所及魚池鄉農會，以該鄉最知名的日月潭紅茶，在席間辦品茶會與嘉賓分享，備受好評！
魚池鄉公所為推廣行銷日月潭紅茶，去年底連續舉辦多場「日月潭紅茶前進咖啡館」活動，透過咖啡館的創意沖泡方式，讓日月潭紅茶有著更多元的展現，成功讓消費者認識紅茶，也吸引不少咖啡館業者採購日月潭紅茶，成為店內主要品項之一。
這樣的創舉受到熱烈回響，吸引台中規畫業者「種籽設計」注意；其總監淦克萍為2017台灣文博會晚宴策展人，特別安排魚池鄉公所、農會提供國內外嘉賓品嘗台灣知名的日月潭紅茶之台茶8號、台茶18號、紅韻及山茶。
品茶會以評鑑方式進行，並由魚池鄉農會總幹事王威文及紅茶業者王朝偉擔任說茶人，從聞香、觀茶色、品滋味，一次呈現日月潭紅茶完整風味，讓現場賓客驚艷不已，對於推展日月潭紅茶助益甚大。
魚池鄉長陳錦倫表示，去年試辦「日月潭紅茶前進咖啡館」活動後邀約不斷，隨後陸續在雲道咖啡、台灣咖啡研究室登場，吸引許多年輕族群認識紅茶，未來類似的活動將持續舉辦，讓更多民眾愛喝紅茶、了解紅茶。
(中時)
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