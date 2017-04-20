尋找外星生物 天文學者說鯨魚座系外行星有可能
科學家近在鯨魚座一顆紅矮星附近發現一系外行星，表示上面不但有液態水、接受到的宇宙輻射也較少，因此有生物存在的可能性比過去發現行星都來的大。
根據英國《衛報》(Guardian)報導，這顆系外行星是科學家透過位於智利沙漠中的MEarth-South Observatory太空望遠鏡發現的，這顆行星通過其母星的表面，僅留下幾乎難以預測的陰影。這顆系外行星距離地球約39光年之遠，靠近鯨魚座附近一棵矮星LHS 1140，因此這顆最近發現的系外行星被命名為LHS 1140b。
哈佛－史密松天體物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophisics)的Jason Ditton表示，這顆系外行星是近10年來最令人興奮的發現之一，因為它非常適合用來進行科學界最浩瀚的任務：搜尋外星生物。
儘管近年來天文學家經常發現可能有外星生物存在的行星，但這顆LHS 1140b行星的不同之處，在於它並未像其他行星或是類似星球一樣，暴露在高能量輻射下。大量輻射會破壞大氣層、傷害底下的生物，因此LHS 1140b相較之下是個較能居住的環境。除此之外，LHS 1140b行星也有一個巨大的岩漿海(magma ocean)，可提供蒸氣給大氣層、使得該行星充滿水分。
智利的歐洲南天天文台(European Southern Observatory)進一步測量後認為，這顆行星應該比地球大40%，並且又可能因為充滿岩石又含有一個鐵質、密度高的核心，質量比地球多7倍。
(中時電子報)
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